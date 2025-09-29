آغاز پویش «رز مهربانی» در روز جهانی سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، «پویش رز مهربانی» قرار است در تاریخ ۹ مهرماه همزمان با روز جهانی سالمندان در سراهای سالمندان، پارک‌ها و مساجد سراسر کشور اجرا شود.

در این پویش، شهروندان با اهدای یک شاخه گل به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، پیام محبت و همدلی را به کسانی که چشم‌انتظار لبخند و توجه جامعه هستند منتقل می‌کنند.

این حرکت نمادین، فرصتی برای یادآوری نقش ارزشمند سالمندان در خانواده و جامعه و پاسداشت کرامت و جایگاه آنان است. برگزارکنندگان امیدوارند حضور پرشور مردم در این پویش، موجی از مهربانی را در سراسر کشور جاری سازد.

همچنین شعار روز جهانی سالمندان ۲۰۲۵ «سالمندان پیشگام در اقدام محلی و جهانی؛ آرزوها، رفاه و حقوق ما» و شعار ملی «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله‌محور» انتخاب شده است.