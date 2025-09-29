پزشکیان: ما در حال گفتگو با آمریکا بودیم که حمله کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز، گفت: اولاً آژانس از مراکز ما بازدید می‌کرد، گزارش‌ها را هم ارائه داد. گزارش خلاف آن چیزی است که آن‌ها [آمریکایی ها] می‌گویند. همچنین ما با آمریکا گفتگو می‌کردیم که حمله کردند.

وی افزود: ما اعلام کردیم آماده‌ایم که آماده همکاری هستیم. من اعلام کردم که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و آماده‌ایم همه راستی‌آزمایی‌ها را انجام بدهند. در عین حال آژانس بین المللی هسته ای مسئول ارزیابی بود. یک گزارش آژانس از ما در جهت اینکه به طرف سلاح هستیم تا حالا نداده است.

پزشکیان تاکید کرد: آژانس بارها و بارها آمده، ارزیابی کرده و همه این ارزیابی‌هایی که داده، ارزیابی‌هایی بود که ایران در آن چارچوب عمل می‌کرده است.متأسفانه در حین گفتگویی که داشتیم، در حین اینکه ما آماده بودیم این شفاف‌سازی را انجام بدهیم، حمله را آغاز کردند.

رئیس جمهور اظهار کرد: ما از گفتگو فرار نکرده بودیم و اتفاقاً داشتیم صحبت می‌کردیم، اما حمله کردند، لذا روندی که ایجاد شده این است که در کشور ما بر اساس بدعهدی‌هایی که دارد شکل می‌گیرد و عدم پایبندی به آنچه که گفته می‌شود، یک نوع بی‌اعتمادی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این بی‌اعتمادی این باور را از ذهن سیاستمداران ما و به‌خصوص مقام معظم رهبری ایجاد کرده است که آمریکا نمی‌خواهد مشکل را حل کند. همچنین آمریکا به دلیل حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی می‌خواهد ناآرامی در منطقه شکل بگیرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما هیچ گاه از گفتگو فرار نکردیم و اتفاقاً در میز مذاکره بودیم و اکنون هم در رابطه با همین اسنپ‌بکی که می‌خواهند اجرا بکنند، گفتگو کردیم. تمام شرایطی که ممکن بود، با آن‌ها را در میان گذاشتیم. حتی با اروپایی‌ها به تفاهماتی، رسیدیم اما آمریکا قبول نمی‌کند، می‌خواهد اسنپ‌بک اجرا شود اما آیا اسنپ‌بک بکند مشکل را حل می‌کند در حالیکه به نظر من وضعیت را بدتر می‌کند.

رئیس جمهور اظهار کرد: هر کسی ظلم نکند، زور نگوید و بر اساس قوانین انسانی عمل کند، می‌تواند زندگی کند، ولی هر کسی این قوانین را زیر پا بگذارد و رفتاری را انجام بدهد که خودبه‌خود انسان‌ها را در مقابل خودش به عکس‌العمل وادار می کند و حتماً مشکل پیدا می‌کند و این به رفتار اسرائیل و نوع برخوردی که با مردم منطقه می‌کند، باز می‌گردد.

وی بیان کرد: این چیزی نیست که مثلاً با گفتن و یا تأیید و یا رد ما مسئله حل بشود. برخوردی که در منطقه شکل می‌گیرد و تنفری که الان در ذهن انسان‌هایی که در منطقه است به وجود آمده، به این سادگی از ذهن‌ها خارج نشده و فراموش نمی‌شود.

