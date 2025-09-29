انجام نزدیک ۱۱ هزار عملیات توسط اورژانس آذربایجان غربی در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضازاده پیش از ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در طول شهریورماه سال جاری ۱۱ هزار مأموریت عملیاتی توسط اورژانس انجام شده که به واسطه آن ۹ هزار و ۷۶۱ مددجو خدمات درمانی و امدادی دریافت کردند.

وی ادامه داد: از این مأموریت‌ها، ۳ هزار و ۳۱۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۴۵۰ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

رضازاده اضافه کرد: در این مدت، ۴۵ هزار و ۳۷۴ تماس با مرکز پیام اورژانس آذربایجان غربی ثبت شد.

رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: از این تعداد، ۵ هزار و ۶۴۸ مورد مزاحمت تلفنی، ۵ هزار و ۵۴۸ تماس غیر اورژانسی و یک‌هزار و ۲۷۴ تماس مشاوره پزشکی بوده است.

رضازاده با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۱۳ مورد درمان در محل برای بیماران و مصدومان انجام شد، اظهارکرد: از این تعداد ۶ هزار و ۵۱۱ نفر پس از دریافت خدمات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه همچنین در این مدت ۷۲۷ مأموریت موتورلانس به منظور تسریع در امدادرسانی انجام گرفت، گفت: ۵۴ مأموریت اتوبوس آمبولانس در شرایط حوادث ویژه انجام گرفته است.

رضازاده عنوان کرد: همچنین ۴ مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال سریع بیماران در شرایط بحرانی صورت پذیرفت.