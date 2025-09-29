  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

توسعه اقدامات آموزشی و پژوهشی در حوزه دانش اجتماعی کار

توسعه اقدامات آموزشی و پژوهشی در حوزه دانش اجتماعی کار

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی فر رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، در حاشیه این بازدید به ارزیابی این نمایشگاه پرداخت و گفت: فرصت های ارزشمندی در حوزه فناوری اطلاعات در نمایشگاه وجود دارد که می تواند به منظور توسعه اقدامات در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به اقدامات سال های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه محصولات دیجیتال اشاره کرد و گفت: امروزه بخش قابل توجهی از خدمات این وزارتخانه به صورت غیر حضوری و برخط به متقاضیان ارائه می‌شود و اقدامات در راستای توسعه این خدمات با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ بخشی از دستاوردهای فناورانه و محصولات نوین این وزارتخانه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از تحول دیجیتال در این موسسه خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر تلاش کرده ایم تمامی اقدامات آموزشی و پژوهشی موسسه در حوزه دانش اجتماعی کار را با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات توسعه دهیم. اقدامات اجرایی در این مسیر به شکل روزافزونی در حال انجام است.

کد خبر 6605766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها