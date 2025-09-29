توسعه اقدامات آموزشی و پژوهشی در حوزه دانش اجتماعی کار

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی فر رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، در حاشیه این بازدید به ارزیابی این نمایشگاه پرداخت و گفت: فرصت های ارزشمندی در حوزه فناوری اطلاعات در نمایشگاه وجود دارد که می تواند به منظور توسعه اقدامات در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به اقدامات سال های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه محصولات دیجیتال اشاره کرد و گفت: امروزه بخش قابل توجهی از خدمات این وزارتخانه به صورت غیر حضوری و برخط به متقاضیان ارائه می‌شود و اقدامات در راستای توسعه این خدمات با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ بخشی از دستاوردهای فناورانه و محصولات نوین این وزارتخانه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از تحول دیجیتال در این موسسه خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر تلاش کرده ایم تمامی اقدامات آموزشی و پژوهشی موسسه در حوزه دانش اجتماعی کار را با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات توسعه دهیم. اقدامات اجرایی در این مسیر به شکل روزافزونی در حال انجام است.