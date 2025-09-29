به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت همسر آیتالله سیستانی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خبر درگذشت همسر گرانقدر مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دامت برکاته)، موجب اندوه و تأسف شد.
بیشک، مجاهدتها، تلاشها و توفیقات گسترده علمی و اجتماعی آن مرجع فرزانه در طول دههها، بیپشتوانه صبر، همراهی و استقامت آن بانوی بزرگوار به ثمر نمیرسید و یاد و نام وی بهعنوان تکیهگاه و یاور حقیقی ایشان در حافظه تاریخ ماندگار خواهد ماند.
اینجانب این مصیبت را به محضر معظمله، فرزندان گرانقدر و بیت مکرم بویژه حجتالاسلام و المسلمین شهرستانی، شاگردان و ارادتمندان و عموم مؤمنان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت (علیهمالسلام) تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی بزرگوار علو درجات و برای آیتالله العظمی سیستانی، و تمامی بازماندگان صبر جمیل، سلامت و طول عمر با برکت مسألت دارم.
