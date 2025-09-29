حجت‌الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسان ۲۰ درجه‌ای دمای هوا در شهر اصفهان، اظهار کرد: امروز بیشینه دمای مرکز استان به ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد سه‌شنبه به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

وی ادامه داد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی شبانه‌روز آینده خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دمای هوا تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت.

به گفته علی عسگریان، وضعیت جوی استان نیز طی پنج روز آینده پایدار و آرام پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در این مدت آسمان صاف خواهد بود و گاهی افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق، غبار رقیق انتظار می‌رود.