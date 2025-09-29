استمرار خشکسالی در آذربایجان غربی؛ چالش مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رستگاری در گفت وگوی خبری با اشاره به بزرگ‌ترین چالش استان در مدیریت مصرف آب، افزود: مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آب استان)، تبدیل کاربری اراضی از دیم به آبی، از زراعی به باغی و توسعه اراضی کشاورزی، بزرگترین چالش استان در بخش منابع آب است.

وی ادامه داد: نمود و تبعات مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌های استان و همچنین افت شدید آبخوان‌ها و کاهش تراز آب‌های زیرزمینی است.

رستگاری از کاهش تراز سطح آبخوان‌های آذربایجان غربی خبر داد و افزود: در حال حاضر در اثر خشکسالی، تراز سطح آبخوان‌های استان نسبت به سال قبل تا ۱۸ سانتی متر کاهش یافته است که در صورت ادامه خشکسالی ها انتظار می‌رود افت تراز سطح آب آبخوان‌ها با شدت بیشتری اتفاق بیفتد.

کاهش ۴۰ درصدی سطح آبخوان ها در آذربایجان غربی

وی در خصوص وضعیت دشت‌های بحرانی استان از نظر افت سطح آب زیرزمینی افزود: در دشت‌های سلماس، قالقاچی و کهریز که به عنوان دشت‌های ممنومه - بحرانی از نظر وضعیت توسعه بهره برداری منظور شدند، فعلاً با متوسط منفی ۴۰ سانتی متر افت نسبت به سال آبی قبل، وضعیت عادی بوده ولی در صورت تداوم خشکسالی انتظار می‌رود تراز سطح آب این دشت نیز با افت بیشتری مواجه شود.



رستگاری اظهار کرد: استقرار خشکسالی در طی سال‌های اخیر و استمرار آن در سال آبی گذشته با شدت بیشتر و بی سابقه در طی دهه‌های اخیر، کاهش شدید ذخایر برفی و به خصوص بارندگی‌های بهاره را به دنبال داشته که این موضوع موجب تشدید روند کاهشی منابع آبی ورودی به مخازن سدهای مخزنی در حال بهره برداری استان شده است.

رستگاری بابیان اینکه کاهش بی سابقه ذخایر منابع آبی، تأمین مصارف بخش‌های مختلف از برخی سدهای مخزنی را با چالش مواجه کرده است، اظهار کرد: در این راستا به منظور مدیریت منابع آبی محدود در دسترس و با نوجه به اولویت تأمین مطمئن مصارف آب شرب، تأمین مصارف سایر بخش‌ها از جمله مصارف کشاورزی با کاهش و یا عدم تأمین مصارف به خصوص در سدهای بوکان و مهاباد همراه بوده است.

کاهش ۳۰ درصدی بارندگی ها در سال آبی جاری

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اثرات تغییر اقلیمی و تهدیدات آن، یادآور شد: اثرات مستقیم تغییر اقلیم، کاهش بارش و افزایش دمای هوا را شامل می‌شود اما در مورد تاثیرات غیرمستقیم آن افزایش تبخیر از سطح خاک و گیاه و نیاز بیشتر به آبیاری، افزایش شوری خاک در اراضی با آبیاری سطحی و زهکشی ضعیف، کاهش دوره رشد گیاه، افزاش آفات گیاهی، کاهش منابع آبی است.

وی بیان اینکه کاهش بارش‌ها در سطح منطقه و استان در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ چه به صورت برف و باران باعث کاهش شدید منابع آن استان به خصوص در سدهای مخزن شده است، افزود: با توجه به اینکه در سال آبی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ بارش‌های استان بسیار مطلوب بود خشکسالی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در در بخش آب‌های زیرزمینی محسوس نبود لذا در صورت ادامه خشکسالی در سال آبی جاری با توجه به پیش بینی کاهش ۲۰ تا ۳۰ میلیمتری بارش‌ها توسط سازمان هواشناسی کشور برای فصل پاییز، لزوم توجه جدی به مصارف ضروری است.

رستگاری تاکید کرد: با عنایت به اینکه مدیریت بهره برداری از منابع آبی سدهای مخزنی همواره با اولویت تأمین مطمئن مصارف آب شرب صورت می‌گیرد لذا در صورت ادامه روند خشکسالی و کاهش آوردها در سال‌های آینده تأمین مطمئن مصارف آب شرب با کاهش و یا عدم تأمین مصارف سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.

اقدامات جلوگیری از تنش آبی در استان صورت گیرد

وی ادامه داد: اطلاع رسانی‌های لازم در خصوص وضعیت منابع آبی استان به شرکت آب و فاضلاب استان صورت گرفته تا نسبت به تعیین منابع آب جایگزین در مناطق دارای بحران و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز تنش در تأمین مطمئن مصارف آب شرب اقدام لازم صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بیان کرد: در راستای کاهش مصرف آب های زیرزمینی این شرکت نیز همگام با سایر استان ها در کشور اقدام به اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب در استان کرده است که از مهمترین پروژه های آن می‌توان به بکارگیری اکیپ‌های گشت و بازرسی منابع آب جهت نظارت و کنترل و جلوگیری از بروز تخلف در حوزه منابع آب، اشاره کرد.

رستگاری همچنین تعدیل و کاهش میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی با عنوان تعدیل پروانه‌های کشاورزی، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز کشاورزی، جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، توقیف و حمل به پارکینگ و جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های حفاری غیر مجاز چاه آب و غیره… از دیگر اقدامات عنوان کرد.