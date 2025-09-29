  1. استانها
وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب در استان بوشهر است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی تا روز پنجشنبه وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی روی دریا، سواحل و فراساحل استان تا روز پنجشنبه در اغلب ساعات متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه دمای هوا نیز از روز پنجشنبه کاهش نسبی خواهد داشت اضافه کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً غربی تا شمال غربی، ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

