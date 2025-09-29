تداوم هوای پایدار در کرمانشاه تا پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان تا اوایل هفته آینده پایدار بوده و غالباً به صورت صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: البته در برخی ساعات همراهی با وزش باد خواهیم داشت که شدت آن غالباً ملایم خواهد بود.

زورآوند تصریح کرد: طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه، به‌ویژه در روز چهارشنبه، در نواحی مرزی استان احتمال بروز غبار نسبتاً رقیق وجود دارد که می‌تواند دید افقی را کاهش دهد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا که امروز (دوشنبه) به‌طور نسبی افزایش یافته است، در ادامه هفته تغییر چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً یکنواختی را در سطح استان شاهد خواهیم بود.