  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

تداوم هوای پایدار در کرمانشاه تا پایان هفته

تداوم هوای پایدار در کرمانشاه تا پایان هفته

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه گفت: هوای استان تا اوایل هفته آینده عمدتاً صاف خواهد بود و طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه در نواحی مرزی احتمال غبار رقیق وجود دارد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان تا اوایل هفته آینده پایدار بوده و غالباً به صورت صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: البته در برخی ساعات همراهی با وزش باد خواهیم داشت که شدت آن غالباً ملایم خواهد بود.

زورآوند تصریح کرد: طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه، به‌ویژه در روز چهارشنبه، در نواحی مرزی استان احتمال بروز غبار نسبتاً رقیق وجود دارد که می‌تواند دید افقی را کاهش دهد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا که امروز (دوشنبه) به‌طور نسبی افزایش یافته است، در ادامه هفته تغییر چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً یکنواختی را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

کد خبر 6605656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها