به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران، گزارشی از دستاوردهای سه سال گذشته مدیریت شهری این منطقه ارائه کرد و به تشریح برنامههای توسعهای، خدمات شهری و اقدامات منطقه در دوران دفاع مقدس دوم پرداخت.
وی با اشاره به برگزاری ۲۵۲ دیدار مردمی گفت: کاهش ۴۱ درصدی تماسهای شهروندان با سامانه ۱۳۷ نشاندهنده ارتقای رضایت عمومی و بهبود کیفیت خدمات شهری است.
شهردار منطقه ۱۰ تهران در حوزه نوسازی بافت فرسوده اعلام کرد: پیشرفت برنامهها در این حوزه ۱۰۱ درصد بوده است. با وجود سهم محدود منطقه در طرحهای کلان، تاکنون ۶۴ درصد پلاکهای فرسوده نوسازی و بیش از ۸ هزار واحد مسکونی جدید احداث شده است.
اخ الصنایع در پاسخ به دغدغه شهروندان درباره پارکینگ در این منطقه گفت: تا پیش از این دوره ۱۴۳ پارکینگ وجود داشت و با مشارکت مردم، انشاءالله تا پایان دوره ۳ هزار پارکینگ جدید به این ظرفیت اضافه خواهد شد.
وی همچنین درباره توسعه فضای سبز افزود: در سه سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۰۰ مترمربع باغ شخصی تملک و به بوستان عمومی تبدیل شده و امروز هیچ باغی در منطقه ۱۰ باقی نمانده که به بوستان تبدیل نشده باشد.
شهردار منطقه ۱۰ درباره پروژه شاخه شرقی بزرگراه یادگار امام (ره) توضیح داد: این پروژه که سالها رها شده بود، با مطالعات جدید احیا شد. تاکنون ۲۸ پلاک معارض تملک شده و با مصوبه کمیسیون ماده ۵، ۷۰ معارض باقیمانده تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود : به زودی دسترسی جنوب به شمال خیابان دستغیب بازگشایی میشود تا یکی از گرههای اصلی ترافیکی منطقه رفع شود.
اقدامات ویژه منطقه ١٠ در دفاع مقدس دوم
اخالصنایع همچنین به نقش منطقه ۱۰ در دفاع مقدس دوم اشاره و اظهار کرد: منطقه ۱۰ ، ۱۰ شهید و سه جانباز تقدیم کشور کرده و دو مراسم تشییع برگزار شده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز منطقه به مدت ۱۲ روز فعال بود و اقدامات متعددی انجام شد.
وی اقدامات آن دوران را اینگونه تشریح کرد: این اقدامات شامل اسکان موقت و استیجاری، مساعدتهای نقدی و غیرنقدی، برگزاری یادمان مردمی شهدای مظلوم و تجربه میدانی بازنمایی تابآوری اجتماعی بود.
شهردار منطقه ۱۰ درباره تشریح اقدامات افزود:آمادهباش پرسنل و ستاد مدیریت بحران،تهیه و دپوی اقلام و ارزاق پشتیبانی،تشکیل جلسات روزانه ستاد حامی با حضور سپاه، مدیریت بحران و سازمان پیشگیری،تجهیز برخی فضاها مانند سرای محلات برای شرایط اضطراری،بازدید روزانه از سازمانهای امدادی و خدماتی،بازدید مستمر از نقاط آسیبدیده و تکمیل فرمهای مربوطه،معرفی اعضای خانوادههای آسیبدیده برای بهرهمندی از مشاوره روانشناسی،حضور مستمر مدیران منطقه در بیمارستانها و پیگیری امور درمانی مجروحین از جمله این اقدامات بوده است.
اخالصنایع در پایان تأکید کرد: تعهد ما همواره خدمت به مردم، حتی در سختترین شرایط، بوده است.
