به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران، گزارشی از دستاوردهای سه سال گذشته مدیریت شهری این منطقه ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای، خدمات شهری و اقدامات منطقه در دوران دفاع مقدس دوم پرداخت.

‎وی با اشاره به برگزاری ۲۵۲ دیدار مردمی گفت: کاهش ۴۱ درصدی تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۳۷ نشان‌دهنده ارتقای رضایت عمومی و بهبود کیفیت خدمات شهری است.

‎شهردار منطقه ۱۰ تهران در حوزه نوسازی بافت فرسوده اعلام کرد: پیشرفت برنامه‌ها در این حوزه ۱۰۱ درصد بوده است. با وجود سهم محدود منطقه در طرح‌های کلان، تاکنون ۶۴ درصد پلاک‌های فرسوده نوسازی و بیش از ۸ هزار واحد مسکونی جدید احداث شده است.

‎اخ الصنایع در پاسخ به دغدغه شهروندان درباره پارکینگ در این منطقه گفت: تا پیش از این دوره ۱۴۳ پارکینگ وجود داشت و با مشارکت مردم، ان‌شاءالله تا پایان دوره ۳ هزار پارکینگ جدید به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

‎وی همچنین درباره توسعه فضای سبز افزود: در سه سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۰۰ مترمربع باغ شخصی تملک و به بوستان عمومی تبدیل شده و امروز هیچ باغی در منطقه ۱۰ باقی نمانده که به بوستان تبدیل نشده باشد.

‎شهردار منطقه ۱۰ درباره پروژه شاخه شرقی بزرگراه یادگار امام (ره) توضیح داد: این پروژه که سال‌ها رها شده بود، با مطالعات جدید احیا شد. تاکنون ۲۸ پلاک معارض تملک شده و با مصوبه کمیسیون ماده ۵، ۷۰ معارض باقی‌مانده تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود : به زودی دسترسی جنوب به شمال خیابان دستغیب بازگشایی می‌شود تا یکی از گره‌های اصلی ترافیکی منطقه رفع شود.

اقدامات ویژه منطقه ١٠ در دفاع مقدس دوم

‎اخ‌الصنایع همچنین به نقش منطقه ۱۰ در دفاع مقدس دوم اشاره و اظهار کرد: منطقه ۱۰ ، ۱۰ شهید و سه جانباز تقدیم کشور کرده و دو مراسم تشییع برگزار شده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز منطقه به مدت ۱۲ روز فعال بود و اقدامات متعددی انجام شد.

‎وی اقدامات آن دوران را این‌گونه تشریح کرد: این اقدامات شامل اسکان موقت و استیجاری، مساعدت‌های نقدی و غیرنقدی، برگزاری یادمان مردمی شهدای مظلوم و تجربه میدانی بازنمایی تاب‌آوری اجتماعی بود.

شهردار منطقه ۱۰ درباره تشریح اقدامات افزود:آماده‌باش پرسنل و ستاد مدیریت بحران،تهیه و دپوی اقلام و ارزاق پشتیبانی،تشکیل جلسات روزانه ستاد حامی با حضور سپاه، مدیریت بحران و سازمان پیشگیری،تجهیز برخی فضاها مانند سرای محلات برای شرایط اضطراری،بازدید روزانه از سازمان‌های امدادی و خدماتی،بازدید مستمر از نقاط آسیب‌دیده و تکمیل فرم‌های مربوطه،معرفی اعضای خانواده‌های آسیب‌دیده برای بهره‌مندی از مشاوره روانشناسی،حضور مستمر مدیران منطقه در بیمارستان‌ها و پیگیری امور درمانی مجروحین از جمله این اقدامات بوده است.

‎اخ‌الصنایع در پایان تأکید کرد: تعهد ما همواره خدمت به مردم، حتی در سخت‌ترین شرایط، بوده است.