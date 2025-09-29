  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

زمان برگزاری آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد اعلام شد

زمان برگزاری آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد اعلام شد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: آزمون استخدامی ویژه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد حداکثر تا دو ماه آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: تکلیف قانونی دولت برگزاری آزمون ویژه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد است و در این راستا کد رشته‌های شغلی و مقاطع تحصیلی فرزندان ایثارگران متقاضی به سازمان استخدامی ارسال شده است.

وی ادامه داد: بر اساس نظر و تاکیدی که علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری استخدام کشور دارند، امیدواریم که ظرف حداکثر یک ماه یا به صورت بدبینانه دو ماه آینده شاهد برگزاری این آزمون برای جذب این ۱۲ هزار نفر عزیز باقی مانده هم باشیم.

اوحدی در پایان اشاره کرد: با این آزمون موضوع اشتغال فرزندان عزیز شهدا و فرزندان جانبازان عزیزمان به صورت قطعی حل می شود.

