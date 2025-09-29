  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته

توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از امضای دو موافقت‌نامه تأمین دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، احمدرضا راستی درباره تأمین دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته برای استقرار در آب‌های خلیج‌فارس اظهار کرد: این اقدام نقطه عطفی در توسعه میدان‌های مشترک و افزایش تولید نفت و گاز کشور است.

وی افزود: این موافقت‌نامه‌ها با استفاده از قانون اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نهایی شده و با پیگیری مستقیم حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه اقدام‌های فنی و مهندسی برای آماده‌سازی دکل‌های ۳۵۰ و ۴۰۰ فوتی آغاز شده است، گفت: این دکل‌ها با فناوری‌های نوین و رعایت استانداردهای ایمنی طراحی شده‌اند و طبق برنامه زمان‌بندی در میدان‌های مشترک نفت و گاز دریایی مستقر می‌شوند.

راستی با تأکید بر نقش این پروژه در تحقق برنامه افزایش ضربتی تولید نفت در دریا افزود: تأمین این دکل‌ها و خدمات تخصصی حفاری با رعایت اصول ایمنی و بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، زمینه توسعه پایدار تولید نفت در دریا را فراهم می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان در شرایط سخت تحریمی بیان کرد: آغاز فرآیند آماده‌سازی دکل‌ها گامی عملی برای افزایش سهم ایران از میدان‌های مشترک است و با حمایت وزارت نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت، شاهد شتاب بیشتر در تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش تولید نفت و گاز فلات قاره هستیم.

کد خبر 6606139
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها