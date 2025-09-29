گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۳۵۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۷ مهرماه ۱۴۰۴) به شرح زیر است:

عملیات بازار باز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ شماره حراج ۲۴ موضع عملیاتی بانک مرکزی توافق بازخرید تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج ۲۲ ارزش سفارش‌های ارسال‌شده (هزار میلیارد ریال) ۴۷۶۹.۳ ارزش سفارش‌های پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) ۲۳۵۰.۰ مدت توافق بازخرید (روز) ۷ حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) ۲۳.۰۰ ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) ۲۳۶۰.۴ ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال) ۲۳۵۰.۰



بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.



اعتبارگیری قاعده‌مند ۷ روز منتهی به ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده‌کننده ۲ ۳ ** * ۲ ۱ ۳ ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) ۱۴۵.۹ ۱۶۱.۰ ۱۴۶.۰ ۴.۸ ۲۹.۶ ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) ۱۵۴.۸ ۱۴۶.۰ ۱۶۱.۳ ۱۴۶.۱ ۴.۸

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه



بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند.