به گزارش خبرگزاری مهر محمد شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست مجمع کارآفرینان کشور با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ابزارهای نوین تأمین مالی، از صدور گواهی سپرده و توسعه اوراق گام تا افزایش سقف کارت رفاهی خبر داد و گفت: شبکه بانکی کشور امسال می‌تواند تا سقف ۶۱۷ همت طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش را تأمین مالی کند؛ در همین چارچوب، هدف‌گذاری ۳۳۰ همتی برای سال جاری، رفع محدودیت‌ها و ایجاد جذابیت در ابزارهای مالی در دستور کار قرار گرفته است.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح‌های پیشران

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست در تشریح اقدامات انجام شده برای صدور گواهی سپرده برای تأمین مالی طرح‌های پیشران گفت: از سال گذشته عدد ۲۵۰ همتی برای این منظور در دستور کار قرار گرفت. براین اساس تاکنون ۷۵ طرح، معادل ۲۶۸ همت سوی وزارت صمت به شبکه بانکی معرفی شده که طرح‌های فعالان حاضر در این جلسه را نیز دربرمی‌گیرد.

وی افزود: همچنین ۱۴۲ طرح معادل ۴۱ همت در حوزه کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی، ۹ طرح معادل ۲.۵ همت از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ۹ طرح نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی معادل بیش از ۲ همت به شبکه بانکی معرفی شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: لازم به توضیح است که ۲۵۰ همت یاد شده برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و وزارت میراث در نظر گرفته شده بود که ۵۰ همت نیز بعدتر به عنوان مصوبه هیئت دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شد.

شیریجیان با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص تا سقف ۶۱۷ همت طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی و البته سرمایه در گردش را تأمین مالی کنند، تصریح کرد: البته هدف‌گذاری برای سال جاری ۳۳۰ همت است و تاکنون و در سال جاری ۳۷ طرح یعنی بالغ بر ۲۱ همت مجوز لازم برایشان صادر شده است که البته این تعداد مرتبط با چهار یا پنج ماه ابتدایی سال است. نرخ این اوراق ۲۵ درصد علی‌الحساب و ۶ درصد نیز کارمزد است که بانک‌ها می‌توانند آن را تعدیل کنند و در مجموع نرخ این اوراق حدود ۳۱ درصد است.

تأمین مالی ۱۰۷ همت از پروژه‌ها از طریق اوراق گام تاکنون

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۷ همت از پروژه‌ها به واسطه اوراق گام تأمین مالی شده است، تصریح کرد: تأمین مالی از طریق این اوراق برای سال جاری حدود ۱۱ همت است و در سال جاری در کنار اوراق عملکرد برات الکترونیک نیز افزوده شد و تاکنون نیز برات الکترونیک نیز ۱۰.۷ همت بوده است. باید تأکید کنم که از برات الکترونیک نیز استقبال خوبی به عمل آمده است.

تمهدات ویژه برای جذاب شدن شیوه‌های نوین تامین مالی زنجیره‌ای

شیریجیان با اشاره به برخی چالش‌های مرتبط با اوراق گام و تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفع آنها عنوان کرد: یک از مباحث طرح شده در این زمینه نقدپذیر شدن اوراق گام بود که به موجب مصوبه چند روز پیش کمیسیون اعتباری، حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم ۷۵ درصد بود که این موارد تعدیل شد و در حال حاضر حلقه اول ۵۰ درصد و می‌تواند در بازار سرمایه تعدیل شود، حلقه دوم و حلقه سوم نیز ۵۰ درصد در هر بار اوراق گامی که براساس میزان مانده اوراق در دست متقاضی است.

وی با بیان اینکه پیش از این اشخاص حقیقی نمی‌توانستند از طریق اوراق گام تامین مالی شوند، گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد نیز افزوده شدند، چراکه اصناف تقاضای استفاده از این ابزار را داشتند و لذا اشخاص حقیقی هم می‌توانند به عنوان فرد تامین مالی شونده یا به عبارت دقیق‌تر رکن متعهد اوراق گام شوند البته این نکات ضروری است که جمع بندی نهایی بر روی این نکات در هیأت عالی انجام شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی از رفع برخی محدودیت‌های متوجه افراد دریافت کننده اوراق گام خاطرنشان کرد: فردی که اوراق گام را دریافت می‌کرد و تعهداتش نکول می‌شد تا ۶ ماه از استفاده از این خدمات محروم می‌شد. در حال حاضر این مورد نیز رفع شده است و به محض اینکه فرد نکول اوراق گام خود را تسویه کند، بلافاصله محدودیت‌ها برداشته می‌شود و می‌تواند مجدد از خدمات مذکور استفاده کند. رفع این محدودیت به این دلیل بود که این امر یکی از دلایل عدم جذابیت اوراق گام بود.

شیریجیان با بیان اینکه امهال اوراق گام به دستورالعمل‌های امهال تسهیلات افزوده شده است، گفت: اوراق گام نیز مشمول ظرفیت دستورالعمل امهال تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی می‌شود. لذا مجموعه اقدامات فوق ابزار یاد شده را جذاب‌تر کرده است. از این منظر در زمینه سرمایه در گردش اتفاقات خوبی را رقم زدیم.

افزایش سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره کارت رفاهی متصل به اوراق گام گفت: کارت رفاهی متصل به اوراق گام نوعی از کارت اعتباری است که پشتیبان آن اوراق گام است و شیوه‌ای از تامین مالی یکپارچه از مصرف کننده به تولید کننده محسوب می‌شود. سقف این اوراق پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان بود که چند روز پیش با مصوبه کمیسیون اعتباری به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده شد. بدین معناکه فرد با مراجعه به بانک می‌تواند کارت رفاهی ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، این در حالی است که در حال حاضر سقف تسهیلات خرد ۴۰۰ میلیون تومان است.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه امکان خرید محصولات از طریق درگاه پرداخت فراهم می‌شود، گفت: پیش از این فردی که کارت رفاهی متصل به اوراق گام دریافت می‌کرد، صرفاً می‌توانست به فروشگاه مراجعه کند و از پایانه‌های فروش برای خرید خود استفاده کند. اما در حال حاضر بر روی درگاه‌های اینترنتی نیز این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند در قالب کارت رفاهی خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: تاکنون بانک رفاه به این کارت‌ها متصل بود. اما در حال حاضر بانک‌های ملت و کشاورزی نیز افزوده شدند. و در مهر ماه سال جاری نیز بانک ملی و تجارت به این ابزار متصل می‌شوندد. به بیان بهتر در حال حاضر تقریباً اغلب بانک‌های بزرگ به استفاده از این خدمات روی آوردند که با پذیرندگان بزرگی نیز طرف قرارداد هستند.

شیریجیان ادامه داد: فردی که کارت رفاهی اوراق گام را دریافت می‌کرد هنگامی که تسهیلات را از بانک دریافت می‌کرد، در بازه زمانی ۲۴ ماهه اقساط خود را پرداخت می‌کرد. این در حالی است که سررسید اوراق گامی که تولیدکنندگان دریافت می‌کردند ۱۲ ماهه بود. در حال حاضر این نسبت به جای یک به دو به یک چهارم تبدیل شده است. به گونه‌ای که در حال حاضر دوره بازپرداخت اقساط کارت رفاهی اوراق گام همان ۲۴ ماه است و جذابیت برای مصرف کنندگان همچنان حفظ شده است. اما سر رسید اوراق گام از ۱۲ ماه به ۶ ماه رساندیم. به این معناکه فردی که اوراق گام را دریافت می‌کند به جای آنکه حداکثر یک سال باشد می‌تواند در بازه زمانی ۶ ماه نسبت به نقد کردن این اوراق اقدام کند.

وی یادآور شد: در صورتی بانک‌ها با پذیرندگان تولیدی قرارداد منعقد کنند، از نظر بانک مرکزی در زمینه ریپو و نرخ ترجیحی اولویت با این موارد است. بدین معناکه در صورتی که بانکی ۲۰ همت از پذیرنده‌های آن از واحد تولیدی خریداری کرد، بانک مرکزی ۲۰ همت اوراق این مورد را در اولویت قرار می‌دهد و اوراقشان را خریداری می‌کند و نرخ ترجیحی می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در صورتی که از واحد تولیدی بانکی، دو همت خرید کرد بانک مرکزی می‌تواند نیز می‌تواند دو همت مدل خط اعتباری برایش پیش‌بینی کند. لذا بانک مرکزی خرید از پذیرنده‌های تولیدی را از طریق این ابزارها برای بانک‌ها جذاب کرده است. این امر هم به نفع مصرف کننده است و هم به نفع تولیدکننده است.

عملکرد بیش از ۷۰ همتی برات الکترونیک تا پایان سال

معاون سیاست‌گذاری پولی افزود: پیش‌بینی ما این است که عملکرد برات الکترونیک تا پایان سال به بالای ۷۰ همت برسد. برای مثال در حال حاضر بانک تجارت ۸ همت برات الکترونیک فروخته است و درخواست داشت که این سقف به ۴۰ همت افزایش یابد که در نهایت این سقف به ۳۰ همت از سوی بانک مرکزی افزایش یافت.