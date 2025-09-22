گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در هفته جاری

تابا

اعتبارگیری قاعده‌مند هفت روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۱۴۰۴/۰۶۲۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استفاده‌کننده ۳ ۳ ** * ۳ ۳ ۳ ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) ۱۶۵.۵ ۱۶۵.۷ ۱۴۰.۸ ۱۴۹.۱ ۱۵۴.۷ ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) ۱۶۵.۵ ۱۶۵.۷ ۱۶۶.۰ ۱۴۰.۹ ۱۴۹.۱

اعتبارگیری

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی () اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی () اقدام کنند.بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه ازقاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند.