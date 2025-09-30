تأکید فرماندار گرمسار بر نظارت بیشتر برای عرضه کالاها با سودکمتر

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار به میزبانی فرمانداری گرمسار با بیان اینکه خوشبختانه به لحاظ اقلام و کالاهای اساسی کمبودی در بازار شهرستان وجود ندارد، ابراز داشت: انبارها تکمیل و اقلام مورد نیاز بازار تامین شده است.

وی به همکاری همه جانبه دستگاه‌ها برای نظارت بر قیمت اجناس و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات جلب رضایت شهروندان است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه وضعیت توزیع مرغ و تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفته است، ابراز داشت: نظارت بیشتر بر اصناف مختلف مورد تاکید است.

همتی در ادامه تصریح کرد: با پیگیری و اجرایی شدن مصوبات کارگروه تنظیم بازار، اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با سود و هزینه کمتری می بایست عرضه شود.

وی افزود: اعضای ستاد نیز نسبت به انجام تشدید بازرسی های مستمر و دوره ای از سطح بازار و واحدهای صنفی باید اقدام کنند تا رضایتمندی مردم بیش از پیش در این زمینه محقق شود.