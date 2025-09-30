دبیر شورای عالی و مدیر حوزه علمیه خراسان ابقا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه با موافقت شورای عالی حوزه علمیه خراسان، به مدت دو سال دیگر به عنوان دبیر شورای عالی این حوزه انتخاب شد.

اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان همچنین پس از بررسی عملکرد دوره گذشته دبیری، بر تداوم سیاست‌های کلان و ارتقای تعاملات راهبردی حوزه با مراکز گوناگون تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فرزانه در طول ۳ سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت ساختارهای مصوبات و رصد مستمر روند پیشرفت طرح‌های مختلف، در پیشبرد اهداف شورای عالی اهتمام ویژه‌ای داشته است.

اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان همچنین با تداوم مأموریت حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط به عنوان مدیر این حوزه، برای یک دوره دو ساله دیگر موافقت کردند.

حجت‌الاسلام خیاط در دوره مدیریتی اخیر با تأکید بر ضرورت هماهنگی فعالیت‌های حوزوی با نیازهای روز جامعه اسلامی و به خصوص با توجه به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حوزه های علمیه (حوزه پیشرو و سرآمد)، به تدوین نهایی و اجرای برنامه‌های جامع علمی، تربیت استاد، حمایت از طلاب مستعد، تقویت ارتباطات بین‌المللی و رسانه‌ای و توسعه سامانه‌های نظارتی و مدیریتی اقدام کرده است.