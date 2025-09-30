نوبخت: تا عادی شدن وضعیت باید نرخ مایحتاج عمومی تثبیت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در رابطه با فعال شدن اسنپ بک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اجرای اسنپ بک و بازگشت تحریم های شورای امنیت، صرف نظر از میزان اثربخشی حداقلی یا حداکثری، شرایط جدیدی را به اقتصاد ایران «تحمیل» خواهد کرد.

گذر از این «شرایط»،نیازمند برنامه ریزی و اقدامی مناسب است که اساساً قانون برنامه هفتم برای آن تدوین نشده است.

لذا، طراحی برنامه‌ای مطلوب، جهت کاهش اثربخشی تحریم‌ها در سفره مردم بی‌دفاع، مهمترین اولویت قوای مجریه و مقننه محسوب می‌گردد.

علی رغم محدودیت‌ها، به ویژه در منابع مالی، نظام موظف است تا عادی شدن وضعیت عمومی، با استفاده از تجارب گذشته و اولویت‌بندی در زنجیره تامین، دارو و مایحتاج مردم را با قیمت تثبیت شده و از طریق سازوکارهای روزآمد در اختیار جمهور قراردهد و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت را الزاماً جبران نماید.

در شرایط کنونی کشور و در نظام اقتصادی دولت-بازار، قطعاً نقش فعال‌تر دولت در ایفای وظایف اجتماعی، با هدف کاهش نارضایتی‌ها و تاب آوری جامعه، نه تنها یک الزام، بلکه معیاری برای «ارزیابی عملکرد» خواهد بود.