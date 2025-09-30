به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه واکنش ذینفعان، گفت: نظام مالیاتی دادههایی را از دستگاههای مختلف دریافت میکند، اما بعضی از این اطلاعات دقیق و منسجم نیستند. گاهی بررسی و تأیید این دادهها در همان مبدأ یا توسط دستگاه مسئول بهخوبی انجام نمیشود. برای مثال، در بارنامه یا اطلاعات معاملات فصلی، اگر دادهها ناقص بود، مودی باید ثابت میکرد که با مشکل مواجه است، کاری که برای بسیاری از مودیان دردسر زیادی ایجاد میکرد.
وی افزود: در مواردی پیش میآمد که بدون اطلاع مودی، بارنامهای به نام او صادر شود و سالها بعد وارد چرخه رسیدگی مالیاتی گردد. بهعنوان نمونه، ثبت یک بارنامه ۵۰ تُنی سیمان به نام مودی بهعنوان فعالیت اقتصادی تلقی شده و مالیات مربوطه برای او محاسبه میشد؛ در چنین شرایطی، مودی موظف به پرداخت مالیات بود و در صورت اعتراض، باید مسیر رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف و مراحل قانونی بعدی را طی میکرد.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با آسیبشناسی هیئترئیسه سازمان و تأکید دکتر سبحانیان، رویکرد پیشین دگرگون شد. بر اساس این تغییر، اگر مودی اعتراض کند و اعلام نماید داده ثبتشده به او ارتباطی ندارد، این سازمان امور مالیاتی است که باید اثبات کند اطلاعات مورد نظر متعلق به اوست. بدین ترتیب، بار اثبات از دوش مودی برداشته شده و بر عهده سازمان قرار میگیرد؛ اکنون مودی تنها کافی است بارنامه یا هر رکورد اطلاعاتی را رد کند تا سازمان ملزم به ارائه دلایل و شواهد اثباتی شود.
قانع پسند فومنی بیان کرد: اگرچه این تغییر در قالب یک بخشنامه ابلاغ شد، اما برای اجرای عملی آن، ایجاد سامانهای اختصاصی ضروری بود؛ سامانهای که با عنوان «سامانه واکنش ذینفع» طراحی و راهاندازی شد. از این پس، هر فرد با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی میتواند به این سامانه دسترسی یافته و تمام دادههایی را که سایر نهادها یا اشخاص درباره او ثبت کردهاند مشاهده کند. نمونه این دادهها شامل صدور بارنامه به نام مودی، ثبت اطلاعات در صورت معاملات فصلی یا درج مالیات تکلیفی در حوزه فعالیت پزشکان است.
وی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مودی میتواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند. در نتیجه، آن رکورد در محاسبات سیستمی که اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد حوزه مالیاتی را پوشش میدهد لحاظ نخواهد شد.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: اگر رکورد مورد نظر حجم بالایی داشته باشد و پرونده مودی بهدلیل گستردگی، رسیدگی ممیزمحور (انسانمحور) شود، در صورت استفاده مأمور مالیاتی از آن رکورد، بار اثبات بر عهده همان مأمور قرار میگیرد. او باید با مدارک و شواهد معتبر ثابت کند که رکورد مربوط به مودی است؛ در غیر این صورت، ادعای مودی پذیرفته خواهد شد. این تغییر، گامی مهم در راستای تکریم مودیان و تحقق عدالت مالیاتی به شمار میرود.
