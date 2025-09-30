رهبر ارکستر سمفونیک تهران در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصیر حیدریان مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران که طی ماه های گذشته در کنسرت های متعددی از این مجموعه به عنوان رهبر ارکستر حضور داشته در روزهای گذشته در بیمارستان بستری و روز دوشنبه هفتم مهر تحت عمل جراحی قرار گرفت.

محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی به همراه امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد دیروز با حضور در بیمارستان از حیدریان عیادت کردند.

مدیرعامل بنیاد رودکی همچنین در گفتگو با تیم درمانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران در جریان آخرین وضعیت روند درمان او قرار گرفت.

اله‌یاری در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای حیدریان، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد حضور دوباره او در صحنه برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران و اجراهای پیش‌رو باشیم.

نصیر حیدریان متولد تهران و دانش‌آموخته رهبری ارکستر در دانشگاه موسیقی گراتز اتریش است. وی در سال ۱۹۹۹ موفق به دریافت جایزه Die Richard Wagner Stipendienstiftung شد.

حیدریان سابقه همکاری با اپرای شهر گراتز به عنوان رهبر ارکستر، ارکستر سمفونیک بازل، اپرای زوریخ، اپرای بن، ارکستر تالار بتهوون شهر بن، ارکستر مجلسی مونیخ، ارکستر جوانان ونزوئلا، ارکستر جوانان جهان را در کارنامه خود دارد.

وی اسفند سال گذشته با حکم مدیرعامل بنیاد رودکی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران منصوب شد.