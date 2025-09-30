  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

ثبت سفارش ذرت دامی فردا آغاز می‌شود

ثبت سفارش ذرت دامی فردا آغاز می‌شود

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش ذرت دامی سهمیه پاییز از فردا نهم مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش ذرت دامی سهمیه پاییز از فردا نهم مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

در اطلاعیه این معاونت با اشاره به توصیه های اقتصادی رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت چهاردهم به ویژه توصیه در خصوص تأمین به موقع کالاهای اساسی مبنی بر «اگر چنانچه واردات را رقابتی کنیم، هم قیمت های ارزی خرید خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت های ریالی در داخل»، آمده است: متقاضیان می توانند از طریق سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.

اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی با اذعان به اینکه سقف قیمت ارزی از جنوب ۲۴۵ یورو در تن و از شمال ۲۴۷ یورو در تن است، تصریح می کند، سهمیه اعلامی علاوه بر سهمیه سالانه واردکنندگان و در راستای سیاست واردات با حداقل قیمت بوده و همچنین شامل تمام واردکنندگان اعم از متقاضیان ثبت سفارش های جدید یا تمدید ثبت سفارش های سال گذشته می شود.

ردیف

گروه کالا

میزان سقف (هزار تن)

۱

ذرت دامی

۱۰۰۰
کد خبر 6606786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها