به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش موز، تخمه آفتابگردان، بادام زمینی، دانه کنجد، دانه قهوه، ذرت انسانی و دانه کاکائو از فردا ۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

ثبت سفارش این کالاها برای فصل پاییز در نظر گرفته شده است.

بعضی از این محصولات بخشی در داخل تولید و بخشی با واردات تأمین می‌شوند. به عنوان مثال، موز از جمله محصولاتی است که تولید آن در داخل آغاز شده و قرار است در مدت ۳ سال به خودکفایی برسد.

دانه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی نیز از جمله محصولات کشاورزی است که در کشور کشت می‌شوند، ولی تولیدات داخل پاسخگوی نیاز بازار نبوده و بخشی نیز وارد می‌شود.

همچنین با تغییر ذائقه ایرانیان مصرف قهوه در کشور افزایش یافته است. مصرف قهوه و نسکافه، استفاده روزانه از چای را کاهش داده و کاملاً وابسته به واردات است.

ایران واردکننده دانه سبز قهوه بوده و در کارخانه‌های داخلی فرآوری و محصولات به بازار عرضه می‌شوند. سال گذشته واردات این حوزه با توجه به تغییر ذائقه ایرانیان ۷۰ درصد رشد داشت.

در حال حاضر ۲۷۰ واحد صنعتی در کشور فعال هستند که به گفته حسام ربیعی، رئیس انجمن قهوه ایران این کارخانه‌ها می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده روی دانه خام قهوه، نیاز بازار منطقه را پوشش داده و ارزآوری خوبی برای کشور کسب کنند.