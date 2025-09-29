به گزارش خبرنگار مهر، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه ای سقف ارزی قیمت جدید نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی برای مهر ماه را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است، با توجه به بررسی‌های انجام شده از آخرین تحولات قیمتی و با اخذ نظر مشورتی از انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانه‌های روغنی جهت درج در فرآیند ثبت سفارشات مشخص شد.

همچنین اعلام شده است، بر اساس تفاهم نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی نظیر انواع برنج، حبوبات، شکر خام، گوشت قرمز، دام زنده و انواع چای سیاه در زمره کالاهای اساسی، مشمول تعیین سقف ارزی قیمت در کار گروه ارزی قرار گیرند.

در ادامه آمده، بدیهی است مصوبات قیمت گذاری کالاهای موصوف نیز علاوه بر ٥ قلم کالای ذرت دامی، جو دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام برای ممیزی و رسیدگی به پرونده‌های گمرکی نافذ و جاری است.

گفتنی است، واردات روغن خام آفتابگردان و روغن خام سویا از مبادی برزیل و آرژانتین بر اساس مصوبات شورای خرید توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام می شود.

سقف ارزی قیمت جدید محصولات از اینجا قابل مشاهده است.