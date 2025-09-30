به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و هشومند سازی شورای شهر تهران در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورا با تبریک ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و نیز یاد آوری میلاد پر برکت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: موضوع نگران کننده برای بحث شهر ری عدم توسعه خط ۶ مترو و تعطیلی کارگاه مترو میدان شهر ری و درب شرقی حرم بود که شهردار تهران تاکید موکد داشتند تا پایان سال مترو میدان شهر ری و درب شرقی افتتاح خواهد شد.

صادقی در ادامه با یاد آوری اینکه روز دهم مهر روز نخبگان است گفت: اخیراً موضوعی در باغ کتاب اتفاق افتاده که به رغم پیگیری های مکرر مرتفع نشده و لذا در این جلسه این مهم را متذکر می شوم.

صادقی با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبریو تاکید بر ایجاد فضا برای رشد و توسعه علمی گفت: مقام معظم رهبری به طور مستمر بر این محور تاکید داشته و دارند که علم و فناوری به عنوان موتور محرک پیشرفت کشور و عامل تحقق اقتدار ملی است. معظم له علم را عامل قدرت و ثروت و حرکت در مسیر پیشرفت علمی را جهاد و ضرورت ملی می دانند.

صادقی افزود: سیاست های ابلاغی ایشان در حوزه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نقشه راهی روشن برای تمامی دستگاه ها از جمله شهرداری تهران است. توصیه اخیر رهبر انقلاب به افراد هوشمند و صاحب نظران دلسوز برای پیدا کردن راه های طریقت کشور، قوی شدن در همه ی زمینه ها به عنوان راه علاج پیشرفت کشور است.

رئیس کمیته شفافیت و هوشمند سازی شورای شهر تهران در ادامه افزود: با این حال یکی از مجموعه های دانش بنیان فعال در حوزه آموزش فناوری های نوین از جمله رباتیک و هوش مصنوعی که از سال ۱۳۹۶ مصادف با افتتاح باغ کتاب در آنجا مستقر بوده و به عنوان یکی از جذابیت های فرهنگی و علمی برای شهروندان تهران محسوب می شده و در حال پرورش نسل آینده و تجهیز آنان به سلاح علم و فناوری بوده است در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکل جدی بلاتکلیفی و دستور تخلیه مواجه شده است.

صادقی ادامه داد: این مجموعه به همت دو نفر جوان نخبه دانشگاهی که سالها در تربیت نسل جوان و نوجوان و پیشرفت علمی فعال بوده اند علی رغم شرکت در سه دوره مزایده و پرداخت مبلغ تعیین شده به دلیل ابطال های مکرر مزایده ها از سوی شهرداری همچنان در وضعیت نامعلوم به سر می برند و در نهایت به تعطیلی کلاس های آموزشی و رویداد های علمی منجر شده است.

وی افزود: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها راه پیشرفت کشور را قوی شدن در همه زمینه ها از جمله علم و فناوری می دانند اقدام شهرداری در جهت دستور تخلیه و اقدام به بلاتکلیفی نگاه داشتن چنین مجموعه ای مغایرت آشکار با این جهت گیری کلان دارد. این اقدام نه تنها به سرمایه گذاری موجود در حوزه دانش لطمه می زند بلکه سبب دلسردی نخبگان برای بازگشت به کشور و دیگر فعالان حوزه تربیت نسل نوجوان می شود.