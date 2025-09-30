به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان یازدهمین دوره جشنواره خاتم، ویژه تولید آثار ادبی مرتبط با سیره پیامبراکرم(ص)، منتشر شد.

«بازنمایی، بازگویی و بازآفرینی شخصیت و شیوه زندگی پیامبر اکرم(ص)»، «نمایش تأثیر وجوه شخصیت پیامبر اکرم(ص) در زندگی نزدیکان، اصحاب و معاصران ایشان»، «آفرینش ابعاد و نحوه آشنایی و الفت با زندگی پیامبر در دیدگاه و زندگی دیگران در طول تاریخ تا امروز» از محورهای این فراخوان است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های زیر برای این جشنواره ارسال کنند:

۱. داستان کوتاه؛ در حداکثر پنج هزار کلمه در سه حوزه «بزرگسال»، «کودک» و «نوجوان»

۲. داستان کوتاهِ کوتاه؛ (داستانک، داستان کوچک، داستانِ مینیمال) در حداکثر صد کلمه

۳. طرح رمان: ارسال طرح رمان و شرکت در کارگاه «نوشتن رمان» زیر نظر اساتید مطرح کشور، پس از بررسی و گزینش طرح‌های ارسالی

۴. رمان

شرایط جشنواره

-شرکت در جشنواره برای همه گروه های سنی، پیروان همه ادیان و مذاهب و به زبان‌های مختلف آزاد است.

-آثاری که تنها از طریق پست و یا از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره در فرمت های doc.docx. وpdf به همراه نشانی دقیق پستی و الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه و شرح حال کوتاهی از نویسنده ارسال شود، به بخش مسابقه راه می‌یابند.

-آثاری به مسابقه راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده و در جشنوارة خاتم و سایر جشنواره ها و مسابقات ارائه نشده باشند.

-آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

-آثار برگزیده توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی به نام جشنواره خاتم منتشر خواهند شد.

طبق این فراخوان مهلت ارسال ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ می‌باشد و اختتامیه جشنواره در مرداد سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

جوایز

جوایز نویسندگان سه اثر برتر در هر یک از سه حوزه «کودک» ، «نوجوان» و «بزرگسال» به ترتیب زیر اهدا می‌شود:

-نفر اول ۲۵۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار

-نفر دوم ۲۰۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار

-نفر سوم ۱۵۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار

-برگزیده چهارم تا ششم ۲۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

برای پنج اثر برتر در بخش داستان کوتاهِ کوتاه (داستانک، داستان کوچک، داستان مینیمال): هر یک ۲۰ میلیون ریال

جایزه بخش طرح رمان: شرکت رایگان در کارگاه رمان نویسی، خرید و انتشار آثار برگزیده

-جایزه بخش رمان: نفر برگزیده بخش رمان؛ حق التالیف تا مبلغ یک میلیارد ریال (صدمیلیون تومان) به عنوان پیش پرداخت چاپ مکرر اثر تا سقف جایزه، به همراه دیپلم افتخار

اطلاعات تکمیلی شامل برخی محورهای موضوعی داستان، معرفی برخی از منابع معتبر و سایر شرایط را در پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.khatamfestival.ir ببینید.

نشانی پستی: تهران: ضلع جنوبی خیابان کریمخان زند بین خیابان ایرانشهر و خیابان ماهشهر پلاک 146 ساختمان زیتون طبقه اول دبیرخانه جشنواره خاتم کدپستی: 1584783931