با برداشته شدن تحریمها علیه سوریه، برخی تحلیلگران و رسانههای خارجی وعده بهبود سریع زندگی مردم این کشور را داده بودند. اما واقعیت میدانی خلاف این انتظار بود. بررسیهای میدانی و دادههای اقتصادی نشان میدهد که قیمت کالاهای اساسی مانند نان، برنج، شکر و روغن بین ۶۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. سوخت و هزینههای حملونقل نیز رشد قابل توجهی داشتهاند و در مقابل درآمد ماهانه کارگران و کارمندان کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش پیدا کرده است. برای روشن شدن این موضوع باید قیاسی مختصر نسبت به قبل و بعد از برداشته شدن تحریم ها صورت گیرد؛ برای مثال:
-قیمت یک قرص نان قبل از تحریم ها ۱۸۰۰ لیره بوده است و حالا با برداشته شدن تحریم ها این قیمت به ۴۰۰۰ لیره رسیده است.
-قیمت بنزین قبل از تحریم ها ۹ هزار لیره بوده است که در حال حاضر نزدیک به ۱۳ هزار لیره است.
-قیمت مسکن با توجه به رکود شدید در مناطق مختلف باز هم با قیمتهای بالایی روبروست و در مناطقی از دمشق از ۳۰۰ میلیون لیره شروع قیمت قبل از تحریم ها به ۵۰۰ میلیون لیره در حال حاضر رسیده است.
بنابراین به وضوح مشاهده میشود که برداشته شدن تحریم ها نه تنها تاثیر مثبت نداشته بلکه شرایط زندگی مردم را سختتر کرده است و تجربه سوریه نمونهای آشکار از این واقعیت است.
این تجربه تاریخی، درک عمیقی از تأثیر تحریمها و پیامدهای آن بر کشورها به ما میدهد؛ اما وقتی پای ایران در میان است، واقعیت متفاوت است. فعال شدن اسنپبک و بازگشت
تحریمهایی که هر از چند گاه علیه ایران در رسانههای خارجی مطرح میشود، عملاً اثر اقتصادی مستقیمی بر کشور ندارد و بخش عمده این اخبار بیشتر عملیات روانی و رسانهای است تا یک تهدید واقعی اقتصادی باشد. در واقع هدف اصلی انتشار چنین اخبار و گمانهزنیهایی، ایجاد فشار روانی و متشنج کردن فضای جامعه است و هیچ گونه برون داد عملی بر اعمال محدودیت بر اقتصاد ایران ندارد.
اقتصاد ایران طی سال های متمادی علی رغم اعمال تحریمهای شدید توانسته خود را مقاوم و انعطافپذیر نشان دهد و از سوی دیگر صنایع، تولیدات داخلی و شبکههای اقتصادی کشور در سالهای گذشته نشان دادهاند که قادر به مدیریت بحرانها و شوکهای کوتاه مدت حاصل از تحریم هستند. بنابراین، برخلاف آنچه برخی رسانهها تبلیغ میکنند، با فعال شدن اسنپبک و بازگشت تحریمها نه تنها فروپاشی اقتصاد حاصل نمی شود، بلکه باید نسبت به این خبرسازی و عملیات روانی روشنگری لازم انجام پذیرد تا واقعیت اقتصادی کشور تحت الشعاع قرار نگیرد.
تجربه سوریه، در کنار مقاومت اقتصادی ایران، نشان میدهد که برداشته شدن تحریمها الزاماً رفاه واقعی ایجاد نمیکند و فشار واقعی اقتصادی بیشتر تابع مدیریت داخلی و سیاستهای اقتصادی است تا تحریمها یا برداشته شدن آنها. علی ای حال تحولات سوریه و تجربه ایران به روشنی نشان میدهد که تحلیلهای سادهانگارانه رسانههای خارجی درباره آثار تحریم و اسنپبک نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها باشد و توجه به دادههای واقعی و مدیریت داخلی، کلید درک درست از شرایط اقتصادی است.
