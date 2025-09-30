به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیسجمهوری در نخستین نشست خبری خود بر تحقق حکمرانی دادهمحور، گفت: این فرصتی بود تا دولت هوشمند و فرایندهای هوشمندسازی دوباره بازتعریف شوند و با بررسی تجارب جهانی و اقدامات گذشته، طرح تحول دیجیتال دولت پیگیری، نهایی و به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه این طرح در قالب یک ابلاغیه پنجبندی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، افزود: در این برنامه، دولت با نگاه زیستبومی در ۱۶ خوشه خدمتی طراحی شده است که هرکدام یک زیستبوم مستقل محسوب میشوند و یکی از مهمترین آنها حوزه کشاورزی است.
هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: با توجه به محدودیتهای موجود، دولت تنها از مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد یک نظام تعرفهگذاری کارآمد میتواند بخشی از گرههای جدی کشور در این حوزه را برطرف کند.
وی همچنین به تجربه موفق پنجره واحد زمین اشاره کرد و افزود: امکان تکرار و گسترش چنین تجارب موفقی در سایر حوزهها وجود دارد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی میتواند در زمینه هوشمندسازی و هوش مصنوعی پیشرو باشد، تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
وی همچنین خطاب به نمایندگان سازمان امور استخدامی بر لزوم تعیین سریع اولویتها با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با بازمهندسی خدمات، در کوتاهترین زمان ممکن بیشترین بهرهوری حاصل شود.
هاشمی امنیت سامانهها را نیز موضوعی بسیار مهم دانست و از سازمان فناوری اطلاعات خواست در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.
تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت هوشمندسازی
غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی، نیز در این جلسه هوشمندسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای چابکسازی، کوچکسازی و کارآمدسازی ساختارها دانست و گفت: هرچند این حوزه با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، اما تنوع ذینفعان و حجم گسترده خدمات وزارت جهاد کشاورزی ایجاب میکند که به سمت هوشمندسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی حرکت کنیم.
وی افزود: در این فرایند باید وزن خدمات و تعداد بهرهبرداران در نظر گرفته شود. سیاست ما ارائه خدمت به دورافتادهترین و کوچکترین بهرهبرداران است و هوشمندسازی میتواند این مسیر را تسهیل کند.
نوری قزلجه افزایش دقت آمار و ارقام و بهبود مدیریت امنیت غذایی کشور را از مهمترین نتایج هوشمندسازی دانست و بر همکاری کامل این وزارتخانه برای رفع موانع و تحقق این هدف تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه مسعود همدانلو؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و شرکتهای تابعه ارائه کرد. همچنین نمایندگان سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را بیان کردند.
ارائه گزارش آخرین وضعیت بهروزرسانی شناسنامه خدمات دستگاههای اجرایی و بررسی فرایند ابلاغ چرخه هوشمندسازی از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
