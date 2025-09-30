حماس: یورش به مسجدالاقصی در «عید العُرش» تشدید جنگ دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد فراخوانهای گروهکهای یهودی برای یورش گسترده به مسجدالاقصی در جریان عید یهودی «العُرش»، اقدامی خطرناک و بخشی از جنگ دینی رژیم صهیونیستی علیه این مکان مقدس است.
هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی حماس و مسئول امور قدس در این جنبش، امروز سهشنبه تأکید کرد این فراخوانها نشانگر تداوم تلاش اشغالگران برای تحمیل پروژه یهودیسازی، تقسیم زمانی و مکانی مسجد و اجرای آیینهای تلمودی در صحنهای آن است.
وی افزود این اقدامات بیانگر سطح بالای افراطگرایی و کینهتوزی شهرکنشینان و همچنین غرور و تکبر دولت افراطی رژیم صهیونیستی است که پشتیبان چنین تجاوزاتی محسوب میشود. ناصرالدین یادآور شد: در سال عبری گذشته بیش از ۵۸ هزار شهرکنشین به مسجدالاقصی یورش بردهاند؛ آماری بیسابقه که نشاندهنده تشدید روند یورشها و تلاش برای تحمیل واقعیت دائمی یهودیسازی است.
این رهبر حماس با تأکید بر اینکه مسجدالاقصی حق خالص اسلامی است، اشغالگران را مسئول کامل تبعات این سیاستها دانست و هشدار داد که این تجاوزات میتواند به خشم مردمی و افزایش حملات مقاومت منجر شود. او در پایان از فلسطینیان در قدس، سرزمینهای اشغالی و دیگر نقاط تماس خواست برای حضور گسترده در مسجدالاقصی بسیج شوند و از امت عربی و اسلامی نیز خواست در دفاع از قدس و مقدسات، به حمایت از ملت فلسطین برخیزند.
