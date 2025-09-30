کلاهبرداران ۱۰ میلیاردی در الیگودرز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق رسیدساز جعلی، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس آگاهی الیگودرز با استفاده از ابزارهای پلیسی موفق شدند چهار کلاهبردار را شناسایی و پس از هماهنگی قضای آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی الیگودرز، تصریح کرد: متهمان سابقه‌دار که تحت تعقیب قضائی چندین استان کشور نیز هستند، از طریق شبکه‌های مجازی، قربانیان خود را شناسایی و با خرید کالا از آنها و ارائه رسید پرداخت موفقیت‌آمیز وجه، با استفاده از نرم‌افزارهای رسید ساز جعلی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.

سرهنگ اسداللهی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات به‌عمل‌آمده به پنج فقره کلاهبرداری به این روش در الیگودرز و شهرستان‌های هم‌جوار اعتراف کرده‌اند، همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که در معاملات و دادوستدها صرفاً به رسید ارائه شده توسط خریدار اعتماد نکرده و با فعال‌سازی سامانه پیامکی و کنترل گردش حساب و موجودی خود از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.