به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت منزل و مغازه در شهرستان خرم‌آباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، سه نفر اعضای باند سارقان را در سطح شهر خرم‌آباد شناسایی و دستگیر کردند که در تحقیقات پلیس به پنج فقره سرقت منزل و مغازه معترف شدند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: افزایش احساس امنیت مردم مهم‌ترین دغدغه پلیس است و شهروندان ضمن رعایت نکات ضروری پیشگیری از سرقت، موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ دراسرع‌وقت به پلیس اطلاع دهند.