حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در استان‌ها اظهار کرد: استان قزوین در حوزه نوجوانان و مخصوصاً دختران پیشگام و جلودار است.

وی با بیان اینکه استان قزوین در حوزه نوجوانان عملکردی قابل توجه داشته است، افزود: در حوزه دختران نیز این استان با روحیه‌ای پیشرو توانسته مسیرهای نوینی را در صنعت روایت و تولید محتوا باز کند.

حقانی با تأکید بر اولویت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در سال جاری گفت: بر اساس ابلاغ‌های صورت‌گرفته، تمرکز سازمان بر حوزه نوجوانان و بانوان است.

وی عنوان کرد: هدف اصلی ما رساندن پیام انقلاب اسلامی به آحاد مردم است و هر اقدامی که در این مسیر توسط کنشگران فرهنگی انجام شود، در اولویت قرار دارد.

وی در پایان با بیان اینکه ادبیات انقلاب اسلامی، مقاومت و امیدآفرینی باید به نسل آینده منتقل شود، تصریح کرد: این ادبیات مشخص و معین است و برنامه‌های سازمان نیز در همین راستا طراحی و اجرا خواهد شد.