به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، کاروان زمینی یاران صمود که بعد از طی کردن استان‌های مختلف به هرمزگان وارد شده بود از طریق اسکله مسافربری شهید حقانی، سفر دریایی خود را آغاز کرد.

این کاروان که متشکل از جمعی از روحانیون، طلاب و گروه‌های مختلف مردمی است؛ تلاش دارد تا خود را به ناوگان جهانی صمود و کشتی‌های نجات غزه برساند.

مقصد بعدی این کاروان بندر اقیانوسی چابهار در استان سیستان بلوچستان خواهد بود و حاضرین در این کاروان تلاش خواهند کرد با پیوستن به ناوگان جهانی صمود خود را به غزه برسانند.

ناوگان جهانی صمود تلاش دارد محاصره غزه را بشکند.