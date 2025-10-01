  1. جامعه
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

۸ کشته در ریزش معدن طلا در مالاوی

در پی ریزش یک معدن طلای غیررسمی در کاسونگو، حدود ۱۵۰ کیلومتری شمال لیلونگوه، پایتخت مالاوی، حداقل ۸ نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، ساکنان محلی به رسانه‌ها گفتند که این ریزش در حومه منطقه کاسونگو پس از آن رخ داد که یکی از معدنچیان از دستگاه حفاری برای حفاری طلا استفاده کرد و باعث لرزش شدید شد.

یکی از روسای روستا گفت: پس از لرزش، دیوارهای یکی از گودال‌ها از ارتفاع حدود ۴.۵ متری فرو ریخت و افرادی را که در آنجا بودند، دفن کرد.

وی افزود که ۱۳ معدنچی گرفتار شده بودند، اما عملیات نجات به سرعت انجام شد زیرا آنها در همان مکان بودند.

پلیس کاسونگو گزارش داد که قربانیان شامل مردان، زنان و نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله بوده‌اند. مقامات پلیس و شورای منطقه این حادثه را بدترین فاجعه معدنی توصیف کردند که این منطقه تاکنون شاهد آن بوده است.

با وجود محدودیت‌های دولتی، استخراج غیررسمی طلا در بخش‌هایی از مالاوی، اغلب بدون اقدامات ایمنی مناسب، ادامه دارد.

