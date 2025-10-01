هشدار مدیرکل زنان استانداری درباره افزایش جمعیت زنان سالمند در تهران

پریسا علیلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز سالمند بر ضرورت توجه به جایگاه سالمندان، بهویژه زنان سالمند، تأکید کرد.
وی در ادامه گفت: امروز که به نام روز سالمند نامگذاری شده است، فرصتی است برای تأمل در زندگی کسانی که سالها با صبوری، تلاش و ایثار، چراغ خانهها و جامعه ما را روشن نگاه داشتهاند. سالمندی تنها گذر عمر نیست؛ بلکه روایتگر تجربه، خاطره و درسهایی برای آیندگان است.
علیلو با اشاره به اینکه بیشترین سهم سالمندی در جامعه امروز به زنان تعلق دارد، افزود: پدیده زنانهشدن سالمندی بهویژه در استان تهران حقیقتی است که باید با جدیت دیده شود. بسیاری از مادران و مادربزرگهایی که روزگاری ستون خانواده بودند، امروز در خانههای کوچک و گاه تنها چشمانتظار توجه و حمایت هستند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران با تأکید بر لزوم نگاه آسیبشناسانه به این موضوع گفت: کاهش جمعیت جوان زنان، کاهش نرخ باروری و افزایش تعداد زنانی که هرگز ازدواج نمیکنند، هشداری جدی برای آینده جامعه است. روندهای موجود نشان میدهد که زنان سالمند در سالهای پیشرو با خطر تنهایی، ضعف شبکههای حمایتی خانوادگی و نیاز بیشتر به خدمات اجتماعی و بهداشتی مواجه خواهند بود، اگر امروز تدبیر نکنیم، فردا جامعه با فشارهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی روبهرو خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سالمندان حافظان سنتها و سرمایههای اجتماعی ما هستند و بیتوجهی به آنان بیاعتنایی به ریشهها و حافظه جمعی جامعه است. حفظ کرامت انسانی و توجه به حقوق شهروندی سالمندان نه تنها وظیفه انسانی، بلکه سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی برای آیندهای پایدار است.
علیلو با بیان اینکه مسئولیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی تنها در حمایت مادی خلاصه نمیشود، اظهار داشت: باید فضاهایی ایجاد شود که سالمندان احساس کنند همچنان دیده و شنیده میشوند و برای جامعه ارزشمند هستند، ایجاد محیطهای شاد و ایمن، تقویت سلامت جسم و روان، فراهم کردن بستر مشارکت اجتماعی و گسترش شبکههای حمایتی کمترین دِینی است که میتوانیم نسبت به این نسل ادا کنیم.
وی در پایان گفت: روز سالمند یادآور مسئولیتی مشترک است؛ اینکه فردا وقتی ما به سالخوردگی رسیدیم، همان انتظاری را خواهیم داشت که امروز سالمندان از ما دارند: مهربانی، احترام و توجه. بیاییم با برنامهریزی هوشمندانه و ایجاد فرصتهای واقعی نشان دهیم که سالمندان، بهویژه زنان این سرزمین، شایسته بهترینها هستند؛ چراکه بهترین سالهای عمرشان را برای ما بخشیدهاند.
