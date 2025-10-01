به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شهپری، رئیس انجمن مراکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور، امروز در نشست خبری با اشاره به روند فعالیت‌های این انجمن گفت: تمامی منابع مالی انجمن از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود و هیچ حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنیم. همین استقلال مالی یک مزیت مهم به شمار می‌آید، زیرا باعث می‌شود انجمن بتواند آزادانه‌تر و مؤثرتر در خدمت دولت و جامعه عمل کند.

شهپری ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌ای برای گردهم‌آوری نخبگان را از اهداف اصلی این انجمن دانست و افزود: خروجی فعالیت‌های این شرکت‌ها در نهایت به سود مردم خواهد بود. او تأکید کرد که طی دو سال گذشته با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی تلاش شده است تا زمینه هم‌افزایی و تعامل میان فعالان حوزه‌های مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به برگزاری دو همایش اخیر در حوزه صنعت ساختمان اظهار کرد: در این نشست‌ها وزیر راه و شهرسازی، تولیدکنندگان مصالح، انبوه‌سازان و مشاوران حضور داشتند و موضوعات مطرح‌شده توسط تیم کارشناسی جمع‌بندی و در جلسات مشترک با وزیر پیگیری شد. به گفته او، برنامه‌ریزی شده است که این همایش‌ها به صورت ماهانه ادامه پیدا کند تا ارتباط میان بخش‌های مختلف صنعت تقویت شود.

رئیس انجمن مراکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور تصریح کرد: وظیفه ما انعکاس مشکلات فعالان، ایجاد امکان مطالبه‌گری و پرسشگری، و در نهایت شکل‌دادن به شبکه‌ای کارآمد از نخبگان کشور است. البته نواقصی وجود دارد، اما نقدهای سازنده می‌تواند مسیر فعالیت انجمن را اصلاح و پویاتر کند.

شهپری درباره حمایت‌های دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: تمامی بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی موظف به ارائه انواع تسهیلات به این شرکت‌ها هستند. شرکت‌هایی که موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. علاوه بر این، دولت خدماتی همچون معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در قبوض انرژی، واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی و حمایت در خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه را نیز در نظر گرفته است.

او در عین حال درباره تخلفات احتمالی برخی شرکت‌های صوری گفت: هرچند نمی‌توان منکر چنین مواردی شد، اما مأموریت اصلی انجمن شناسایی شرکت‌های واقعی و حمایت از نخبگان کشور است. در همین راستا بسته‌های حمایتی آموزشی، تجهیزاتی و فروش محصولات برای شرکت‌های معتبر در نظر گرفته شده است.

شهپری مهم‌ترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان را فروش محصولات دانست و گفت: اگرچه حمایت‌های مالی و بانکی در اختیار این شرکت‌ها قرار دارد، اما چالش اصلی همچنان تجاری‌سازی و ورود محصولات به بازار است که نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

وی همچنین درباره وضعیت صادرات شرکت های دانش بنیان هم تصریح کرد: کمیته بازرگانان و تجارت در انجمن تشکیل شده و در پی جلسات متعدد با اتاق بازرگانی، موضوع تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان را پیگیری می‌کند و ارتباط مؤثری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، انجمن و اتاق برقرار شده است.

در ادامه، سعید محمد، رئیس شورای سیاستگذاری انجمن مراکز دانش‌بنیان نیز با تأکید بر اتکای انجمن به منابع مالی بخش خصوصی گفت: تمامی هزینه‌های انجمن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های اقتصادی علاقه‌مند تأمین می‌شود و این موضوع استقلال و پویایی انجمن را تضمین کرده است.

او افزود: این استقلال مالی موجب شده انجمن بتواند ضمن ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان، خروجی فعالیت‌های خود را در نهایت به نفع مردم هدایت کند.

محمد همچنین با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها تأکید کرد: این انجمن به‌عنوان یک نهاد مردم‌نهاد (NGO) با وجود منابع مالی محدود، طی دو سال گذشته توانسته ارتباط مؤثری با جامعه نخبگان برقرار کرده و گام‌های مهمی در مسیر شبکه‌سازی و همکاری‌های تخصصی بردارد.