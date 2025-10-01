تداوم ارائه مطلوب خدمات غیرحضوری بانک مسکن در شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ارزیابی شاخصهای عملکرد در بخشهای مختلف بانکداری الکترونیک بانک مسکن طی شهریورماه، از تداوم ارائه مطلوب خدمات غیرحضوری به هموطنان حکایت دارد.
بر این اساس، شعبه مستقل مرکزی تهران و مدیریت شعب بانک مسکن در استانهای همدان و قزوین، بیشترین درصد تحقق اهداف در ساعات سرویسدهی دستگاههای خودپرداز را به خود اختصاص دادهاند.
تمرکز بر بهبود تجربه مشتری و جلب رضایتمندی آنان و ارائه خدمات سریع و در دسترس به مشتریان، بخش مهمی از سیاستهای مشتریمداری بانک مسکن را تشکیل میدهد.
در ارزیابی شهریورماه، شاخصهای مالی بانکداری الکترونیک، کارکرد دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش و اقدامات ترغیبی برای استفاده بیشتر از خدمات غیرحضوری با رویکرد فعالیتهای VTMS، همانند ماههای گذشته در مدیریتهای شعب بانک مسکن مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج این بررسیها حاکی از آن است که مدیریت شعب بانک مسکن در استانهای «اردبیل» و «مرکزی» توانستهاند فراتر از اهداف تعیینشده در شاخصهای مالی بانکداری الکترونیک عمل کنند.
همچنین، ارزیابی اقدامات شعب در راستای ترغیب مشتریان به بهرهگیری از خدمات بانکداری الکترونیک با تمرکز بر رویکرد VTMS در شهریورماه نشان میدهد که عملکرد اغلب شعب به اهداف تعیینشده بسیار نزدیک بوده است.
در این میان، شعبه مستقل مرکزی تهران و مدیریت شعب بانک مسکن در استانهای گیلان، همدان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، بالاترین سطح عملکرد در این حوزه را به خود اختصاص دادهاند.
