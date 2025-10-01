به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز چهارشنبه گفت که پاریس در حال بررسی تخلف مشکوک نفتکش بوراکای است که گمان می‌رود متعلق به به‌اصطلاح «ناوگان سایه» درگیر در تجارت نفت روسیه باشد.

مقامات فرانسوی در مورد این کشتی که در حال حاضر در نزدیکی شهر غربی سنت نازر لنگر انداخته است، سکوت کرده‌اند.

دادستان برست دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از آنکه خدمه نتوانستند مدرکی دال بر ملیت کشتی ارائه دهند، تحقیقاتی آغاز شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ماکرون که در دانمارک در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، گفت که ارزیابی جمعی این است که «ناوگان سایه» روسیه شامل ۶۰۰ تا یک هزار کشتی است.

به گزارش العربیه، رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه توسط اتحادیه اروپا به نفع اوکراین باید با احترام به قوانین بین‌المللی باشد و وی با بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک که از منتقدان ابتکار کمیسیون اتحادیه اروپا بوده است، در این خصوص همسو خواهد بود.

امانوئل ماکرون، به خبرنگاران گفت: وقتی دارایی‌ها مسدود می‌شوند، باید به قوانین بین‌المللی احترام گذاشت. این همان چیزی است که نخست وزیر بلژیک نیز به آن اشاره کرد.