  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

مدودف: خروس بی‌مغز فرانسوی بداند،نیروهای ناتو در اوکراین را نمی‌پذیریم

مدودف: خروس بی‌مغز فرانسوی بداند،نیروهای ناتو در اوکراین را نمی‌پذیریم

معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به موضع فرانسه به بهانه تضمین صلح در اوکراین، گفت: خروس بی‌مغز فرانسوی از ایده اعزام نیرو به «اوکراین» دست برنمی دارد؛ استقرار نیروهای ناتو را نمی‌پذیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی هشدار داد: مسکو استقرار نیروهای ناتو در اوکراین به عنوان نیروهای حافظ صلح را نخواهد پذیرفت.

معاون شورای امنیت روسیه در پیامی توئیتری در واکنش به فتنه انگیزی های فرانسه در خصوص تضمین صلح در اوکراین، ادامه داد: خروس بی‌مغز فرانسوی از ایده اعزام نیرو به «اوکراین» دست برنمی دارد. صراحتاً اعلام شده است: هیچ نیروی ناتو به عنوان حافظ صلح پذیرفته نمی‌شود.

دیمیتری مدودف، در ادامه اضافه کرد: روسیه چنین «تضمین امنیتی» را نخواهد پذیرفت. اما این پرنده غم بار همچنان بانگ می‌زند تا ثابت کند که پادشاه قفس است.

مدودف: خروس بی‌مغز فرانسوی بداند،نیروهای ناتو در اوکراین را نمی‌پذیریم

این در حالیست که امانوئل ماکرون پیشتر از لزوم استقرار نیروهای نظامی در اوکراین به بهانه تضمین صلح خبر داده بود.

کد خبر 6566605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها