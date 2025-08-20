به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی هشدار داد: مسکو استقرار نیروهای ناتو در اوکراین به عنوان نیروهای حافظ صلح را نخواهد پذیرفت.

معاون شورای امنیت روسیه در پیامی توئیتری در واکنش به فتنه انگیزی های فرانسه در خصوص تضمین صلح در اوکراین، ادامه داد: خروس بی‌مغز فرانسوی از ایده اعزام نیرو به «اوکراین» دست برنمی دارد. صراحتاً اعلام شده است: هیچ نیروی ناتو به عنوان حافظ صلح پذیرفته نمی‌شود.

دیمیتری مدودف، در ادامه اضافه کرد: روسیه چنین «تضمین امنیتی» را نخواهد پذیرفت. اما این پرنده غم بار همچنان بانگ می‌زند تا ثابت کند که پادشاه قفس است.

این در حالیست که امانوئل ماکرون پیشتر از لزوم استقرار نیروهای نظامی در اوکراین به بهانه تضمین صلح خبر داده بود.