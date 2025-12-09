به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو اروپا بهنقل از منابعی در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نوشت: ژاپن، پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مصادره حدود ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده روسیه را رد کرده است.
براساس این گزارش، «ساتسوکی کاتایاما» وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده است که توکیو از نظر حقوقی، اختیار تصرف داراییهای روسیه را ندارد.
در دوم اکتبر، پولیتیکو گزارش داده بود که کشورهای اروپایی عضو گروه هفت در حال فشار بر ژاپن و ایالات متحده هستند تا داراییهای روسیه را که پس از آغاز عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین مسدود شده را مصادره کنند.
پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و ژاپن در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کردند. از این رقم، تنها ۵ تا ۶ میلیارد دلار در ایالات متحده نگهداری میشود، در حالی که بخش عمده آن در اروپا قرار دارد. حدود ۲۱۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه در سامانه بینالمللی تسویه و نگهداری اوراق بهادار یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
وزارت امور خارجه روسیه پیشتر هشدار داده بود که در صورت اقدام غرب برای مصادره این داراییها، مسکو اقدامات تلافیجویانه اتخاذ خواهد کرد.
