گفتگوی وزرای خارجه ترکیه و اسپانیا درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه با خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا رایزنی کرد.

براساس اعلام این رسانه، گفتگوی مذکور به صورت تلفنی انجام شد.

محور اصلی این رایزنی تلفنی طرح آتش‌بس در غزه رسانه ای شده است.

طرفین در این تماس طرح آتش‌بس در غزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ترامپ روز دوشنبه همزمان با دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راهی برای آتش بس در غزه را رونمایی و تهدید کرد که اگر حماس با این پیشنهاد موافقت نکند، به ادامه عملیات نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان خواهد داد.

این طرح پیش از این قرار بود در ۲۱ ماده ارائه شود که ظاهراً به ۲۰ ماده تقلیل پیدا کرده است. این طرح در ابتدا سه‌شنبه پیش در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به سران کشورهای عرب ارائه شده بود.

گفتنی است که روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ غزه خواستار پایان فوری جنگ بین اسرائیل و حماس است؛ اما جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای نکات کلیدی آن ارائه نمی دهد. طرح (به اصطلاح) صلح کاخ سفید برای غزه، پایان فوری جنگ ویرانگر (رژیم) اسرائیل را که تقریباً ۲ سال است در این منطقه ساحلی جریان دارد، پیشنهاد می‌دهد، در حالی که به طور مشخص این گروه فلسطینی (حماس) را از هرگونه ایفای نقش حاکمیتی در آینده این منطقه محروم می‌کند.حتی در آن صورت، تشکیل یک کشور فلسطینی تنها به عنوان یک احتمال مبهم مطرح می‌شود.