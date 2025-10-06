  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

تصمیم اسپانیا برای شکایت از رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری

وزیر کشور اسپانیا اعلام کرد که مادرید قصد دارد با برداشتن گامی پیشگیرانه در ارتباط با ناوگان «صمود»، در دیوان بین المللی کیفری علیه رژیم صهیونیستی شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر کشور اسپانیا اعلام کرد که کشورش با طرح شکایت علیه رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی درباره وقایع مربوط به ناوگان «صمود»، گامی پیشگیرانه برخواهد برداشت.

بر اساس این گزارش، «فرناندو گرانده مارلاسکا» همچنین تأکید کرد که «بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، هر گونه حمله به افراد در آب های بین المللی، نقض آزادی به شمار می رود».

پیشتر نیز «کمیته ملی تونس برای حمایت از مقاومت در فلسطین» اعلام کرده بود که شکایتی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل توقیف غیر قانونی ناوگان صمود و تجاوز به خبرنگاران تنظیم خواهد کرد.

این کمیته همچنین خواستار آزادی فوری بازداشت ‌شدگان ناوگان صمود و مجازات این رژیم به دلیل ممانعت غیر قانونی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد.

کد خبر 6613701

