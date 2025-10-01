استقبال بغداد از طرح ترامپ درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، بغداد از ابتکار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرد.

عراق، طرح ترامپ درباره توقف جنگ، بازسازی نوار غزه، جلوگیری از کوچاندن ملت فلسطین و تاکید بر عدم اجازه الحاق کرانه باختری را تحسین کرد.

وزارت خارجه عراق در ادامه ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادات به پایان دادن به رنج‌های ملت فلسطین در نوار غزه کمک کند به گونه‌ای که ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه کافی تضمین و از هرگونه تلاش برای کوچاندن آن‌ها جلوگیری شود.

گفتی است که ترامپ اخیراً طرحی درباره غزه ارائه داده است.