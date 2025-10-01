خشم عربستان، مصر، اردن و ترکیه از حرکت نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه اعلام کردند که کشورهای عربستان، مصر، اردن و ترکیه نسبت به اقدام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایجاد برخی تغییرات در طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه خشمگین هستند.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور اضافه کردند که طرح ارائه شده به حماس با نسخه ای که آمریکا پیشتر با این کشورها توافق کرده بود اختلافات ریشه ای دارد. نتانیاهو در آخرین لحظات این طرح را به سند حمایت از رژیم صهیونیستی تبدیل کرد.

در جریان یک نشست شش ساعته پشت درهای بسته میان نتانیاهو، ویتکاف و کوشنر نخست وزیر رژیم صهیونیستی این تغییرات را به ویژه در بخش شروط و جدول زمان بندی عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه اعمال کرد.

در نسخه نهایی طرح ترامپ آمده است که عقب نشینی رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم به روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و حتی تل آویو حق دارد این روند را متوقف کند! قطر تلاش کرد مانع رونمایی از این طرح طی روز دوشنبه شود اما کاخ سفید بر این مسأله اصرار داشت.