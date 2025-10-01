شهرستان گردش پذیر دنا نیازمند توسعه توجه مسئولان ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی در نخستین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور دنا در سی سخت اظهار کرد: شهرستان دنا داری ظرفیت های بی نظیر گردشگری است لذا توسعه آن نیازمند توسعه مسئولان ملی است.
وی افزود: گردشگری سی سخت نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده و برنامهریزیهای راهبردی است تا این شهر بتواند به یکی از مناطق گردشگری شاخص کشور تبدیل شود.
نماینده شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رونق گردشگری در شهرستان دنا نه تنها موجب ارتقای زیرساختها میشود، بلکه فرصتهای اشتغالزایی پایدار برای مردم بهویژه جوامع محلی ایجاد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: امید اریم حضور وزیر میراث فرهنگی در سی سخت، گامی اساسی در تسریع روند توسعه زیرساختهای گردشگری باسد و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی شهرستان دنا را توسعه یابد.
