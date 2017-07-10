تخصیص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل موزه یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سفر رئیسجمهوری به استان ۱۵ میلیارد تومان مصوبه گرفتیم که از این میزان ۱۰ میلیارد تومان به ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری استان و پنج میلیارد تومان به تکمیل موزه یاسوج اختصاص یافت.
باقری تصریح کرد: بهمنظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیتهای گردشگری و طبیعی استان پروژههای مختلفی برای هزینهکرد این مبلغ در حوزه زیرساختهای گردشگری تعریف شده است.
باقری بیان داشت: پروژه توسعه زیرساختهای اردوگاه گردشگری اندرسا سیسخت با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیون تومان از محل سفر هیئت دولت به استان در حال اجرا است.
وی افزود: با شروع این پروژه گردشگری دنا روی ریل توسعه قرار گرفته است، و ساخت تعدادی آلاچیق، برقرسانی به بندان و اندرسا و دیگر زیرساختهای گردشگری محقق می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: شهرستان دنا با توجه به گردشگرپذیر بودن نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است و در دولت تدبیر و امید کارهای مناسب زیرساختی مختلفی در این شهرستان شروع کردیم که از جمله میتوان به کلنگزنی پارک اسکان سیسخت، افتتاح هتل عشایری سیسخت، افتتاح مجتمع گردشگری و تفریحی دهشیخ پاتاوه، افتتاح نخستین اقامتگاه بومگردی سیسخت و تکمیل اردوگاه تفریحی گردشگری کریک اشاره کرد.
باقری اظهار داشت: در دولت یازدهم کارهای بزرگی در زمینه توسعه گردشگری استان محقق شد.
وی افزود: یکی از کارهای مهم در زمینه جذب گردشگر احیای هنرهای مسنوخ شده مانندسیاه چادر بافی و نی چیت بافی و زنده کردن زندگی و آداب و رسوم مردم عشایر کهگیلویه وبویراحمد در قالب طرحهای بومگردی عشایری بود.
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