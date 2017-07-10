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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

تخصیص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل موزه یاسوج

تخصیص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل موزه یاسوج

یاسوج- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمدگفت: در سفر رئیس جمهوری به استان ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل موزه یاسوج اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،   محمود باقری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سفر رئیس‌جمهوری به استان ۱۵ میلیارد تومان مصوبه گرفتیم که از این میزان ۱۰ میلیارد تومان به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری استان و پنج میلیارد تومان به تکمیل موزه یاسوج اختصاص یافت.

باقری تصریح کرد: به‌منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی استان پروژه‌های مختلفی برای هزینه‌کرد این مبلغ در حوزه زیرساخت‌های گردشگری تعریف شده است.

باقری بیان داشت: پروژه توسعه زیرساخت‌های اردوگاه گردشگری اندرسا سی‌سخت با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیون تومان از محل سفر هیئت دولت به استان  در حال اجرا است.

وی افزود:  با شروع این پروژه گردشگری دنا روی ریل توسعه قرار گرفته است، و ساخت تعدادی آلاچیق، برق‌رسانی به بندان و اندرسا و دیگر زیرساخت‌های گردشگری محقق می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: شهرستان دنا با توجه به گردشگرپذیر بودن نیازمند توسعه زیرساخت‌های گردشگری است و در دولت تدبیر و امید کارهای مناسب  زیرساختی مختلفی  در این شهرستان شروع کردیم که از جمله می‌توان به کلنگ‌زنی پارک اسکان سی‌سخت، افتتاح هتل عشایری سی‌سخت، افتتاح مجتمع گردشگری و تفریحی ده‌شیخ پاتاوه، افتتاح نخستین اقامتگاه بوم‌گردی سی‌سخت و تکمیل اردوگاه تفریحی گردشگری کریک اشاره کرد.

باقری اظهار داشت: در دولت یازدهم کارهای بزرگی در زمینه توسعه گردشگری استان محقق شد.

وی افزود: یکی از کارهای مهم در زمینه جذب گردشگر احیای هنرهای مسنوخ شده مانندسیاه چادر بافی و نی چیت بافی و زنده کردن زندگی و آداب و رسوم مردم عشایر کهگیلویه وبویراحمد در قالب طرح‌های بوم‌گردی عشایری بود.

کد مطلب 4026779

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