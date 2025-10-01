تخصیص بیش از ۴۲ هزار سکه طلا توسط بانک مرکزی در حراج هشتاد و ششم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، «اصغر بالسینی» با اعلام این خبر گفت: این اقدام بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل نوسانات صورت گرفته است.

وی افزود: سکه‌های تخصیص یافته از نوع ضرب سال ۱۳۸۶ بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب انتخابی خود در بانک ملی ایران نسبت به دریافت سکه اقدام کنند.

«بالسینی» توضیح داد: این حجم سکه از ۲۱ مهر ماه وارد بازار خواهد شد. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۹ مهرماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود. هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.

وی افزود: اشخاصی که طی بازه زمانی ۳۰ مهر الی ۱۰ آبان برای دریافت سکه اقدام می کنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت می‌شود؛ این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود. در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می شود.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به حراج های سکه طلا و طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی که در بستر مرکز مبادله ایران انجام می شود، تاکید کرد: برنامه های بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تأمین نیازهای واقعی متقاضیان و مدیریت هیجانات کاذب و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

«بالسینی» در پایان گفت: پنجمین مرحله پیش فروش سکه طلا بانک مرکزی در هفته آینده برگزار می شود و علاقمندان می توانند از طریق سامانه سکه طلای مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir اقدام به ثبت نام و شرکت در پیش فروش کنند. اطلاعات تکمیلی و زمان واریز وجه و برگزاری به زودی اعلام می شود.