آغاز تحویل ۹۵ هزار سکه پیش فروش سررسید از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام اینکه چهارمین مرحله تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از روز پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه آغاز خواهد شد، اظهار کرد: متقاضیان شرکت کننده در پیش فروش سکه با سررسید ۳۰ مردادماه سال جاری، بیش از ۹۵ هزار قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.

وی توضیح داد: باتوجه به اینکه این اشخاص در زمان پیش فروش در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سکه را به قیمت مقطوع خریداری و مبلغ را واریز کرده‌اند، در زمان مراجعه به شعب انتخابی جهت دریافت سکه، فقط هزینه تحویل و در صورت نیاز هزینه انبارداری باید پرداخت کنند.

بالسینی افزود: مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۶۲ میلیون تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خریداری شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: خریداران از روز ۳۰ مردادماه به مدت ۷ روز کاری فرصت دارند با مراجعه به شعب منتخب، سکه‌های خود را فقط با پرداخت ۳۰۰ هزار ریال هزینه تحویل به ازای هر سکه دریافت کنند. اشخاصی که طی این بازه زمانی اقدام نکنند، فرصت دارند تا ۳۱ شهریورماه با پرداخت هزینه تحویل و هزینه انبارداری سکه خود را دریافت کند؛ هزینه انبارداری به ازای هر سکه و روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال است و شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدم مراجعه متقاضیان تا ۳۱ شهریورماه، به معنای انفساخ معامله (خاتمه خود به خود) خواهد بود و پس از این تاریخ به هیچ عنوان سکه تحویل نخواهد شد؛ از این رو، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود در مهلت مقرر نسبت به دریافت سکه خود اقدام کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در پایان با اعلام اینکه تاکنون و در سررسیدهای اردیبهشت، خرداد و تیرماه، ۲۳۱ هزار و ۶۸۷ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است، اظهار کرد: تاریخ سررسیدهای آتی تحویل سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی، ۳۱ شهریور، ۳۰ مهرماه و ۲۸ آبان ماه سال جاری خواهد بود.