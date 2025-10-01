  1. جامعه
ارائه بیش از ۸۴۰ خدمت امدادی توسط نیروهای عملیاتی شبکه امدادونجات کشور

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از انجام بیش از ۸۴۰ خدمت امدادی در حوادث هفته گذشته توسط نیروهای عملیاتی شبکه امدادونجات کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات امدادی نیروهای عملیاتی هلال احمر به هموطنان از تاریخ ۲ تا ۸ مهرماه ۱۴۰۴ گفت: طی این مدت ۳۲۳ نفر از مصدومان به مراکز درمانی انتقال یافتند، ۱۳۶ نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شدند، عملیات فنی برای نجات ۴۵ نفر انجام شد و همچنین ۲۵ نفر از افراد جان‌باخته توسط تیم‌های امدادونجات رهاسازی شدند. علاوه بر این، ۲۵۶ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۵۵ نفر نیز به مناطق امن انتقال یافتند.

کبادی با اشاره به پراکندگی حوادث در استان‌های مختلف افزود: استان اصفهان با ۷۲ حادثه، مازندران با ۶۰ حادثه و گلستان با ۳۷ حادثه بیشترین سهم را در میان حوادث هفته گذشته داشتند. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به استان‌های اصفهان با ۵۰ نفر، مازندران با ۳۳ نفر و گلستان با ۲۷ نفر بوده است.

وی ادامه داد: در بخش درمان سرپایی نیز استان‌های تهران و مازندران هر کدام با ۴۴ نفر، اصفهان با ۱۶ نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۵ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین موارد نجات و رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها در استان‌های سمنان و مرکزی هر کدام با ۹ نفر و کرمان با ۷ نفر به ثبت رسیده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حوادث ترافیکی در محورهای برون‌شهری گفت: در هفته گذشته ۳۶۹ حادثه ترافیکی ثبت شد که منجر به انتقال ۲۱۴ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۹ مصدوم در محل حادثه شد. بیشترین این حوادث در استان‌های اصفهان با ۴۴ مورد، گلستان با ۲۵ مورد و خراسان جنوبی و گیلان هر کدام با ۱۹ مورد رخ داد.

کبادی تصریح کرد: در میان مصدومان ترافیکی، استان اصفهان با ۳۲ نفر، گلستان با ۲۲ نفر و مازندران با ۱۷ نفر بیشترین انتقالی به مراکز درمانی را داشته‌اند.

محمدحسین کبادی به حوادث کوهستان اشاره کرد و گفت: در فاصله ۲ تا ۸ مهرماه، ۲۸ حادثه کوهستانی در کشور ثبت شد که در آن ۳۸ نفر دچار حادثه شدند و از این تعداد ۲۰ نفر مصدوم شدند. استان گیلان با ۴ حادثه، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۳ حادثه بیشترین آمار وقوع را داشتند. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان مربوط به استان یزد با ۱۰ نفر و گیلان با ۴ نفر بوده است.

