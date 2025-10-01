به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون هلالاحمر در خانه ملت، با بیان اینکه دماوند نماد هویت ایرانی و سرمایهای بیبدیل برای آیندگان است، گفت: این پویش در سه محور؛ مقابله با تخریب محیطزیست، حفاظت از منابع طبیعی و گونههای کمیاب گیاهی و جانوری و همچنین فرهنگسازی عمومیبرای جلب مشارکت مردم و کوهنوردان دنبال می شود.
وی افزود: خوشبختانه جمعیت هلالاحمر با ظرفیت امدادگران و داوطلبان خود، وزارت ورزش و جوانان با توان جوانان فعال و کوهنوردان، و سازمان حفاظت محیطزیست با مأموریتهای قانونی و تخصصی، در این پویش ملی همافزایی کردهاند. این همکاری میتواند الگویی برای حفاظت از دیگر میراثهای طبیعی کشور باشد.
شاهرخ رامین بیان کرد: نجات دماوند یعنی نجاتبخشی از هویت و آینده ایران. مجلس شورای اسلامی نیز حمایت کامل خود را از این حرکت ملی اعلام میکند و انتظار میرود رسانهها و مردم در کنار دستگاههای مسئول برای تحقق این هدف بزرگ مشارکت کنند.
