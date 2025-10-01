  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

جشنواره حضرت ابوالفضل(ع) میزبان برترین‌های امدادونجات کشور در مهرماه

جشنواره حضرت ابوالفضل(ع) میزبان برترین‌های امدادونجات کشور در مهرماه

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از برگزاری جشنواره حضرت ابوالفضل(ع) ویژه تقدیر از برترین‌های حوزه امدادونجات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی، معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از برگزاری جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) ویژه تقدیر از برترین‌های حوزه امدادونجات خبر داد و گفت: شاخص‌های مشخص و سهمیه‌بندی استان‌ها، معیاری برای معرفی پایگاه‌ها و نیروهای برتر در حوزه‌های امدادونجات لجستیک و عملیات خواهد بود.

متانی، درباره جزئیات این جشنواره گفت: امسال ۱۰ شاخص تخصصی برای ارزیابی عملکرد استان‌ها تعریف شده است. این شاخص‌ها شامل توانمندی‌های امدادونجات، لجستیک پایگاه‌ها و عملکرد عملیاتی خواهد بود.

وی افزود: سهمیه استان‌ها بر اساس میزان حادثه‌خیزی پایگاه‌ها و فعالیت‌های عملیاتی در طول سال تعیین می‌شود و برترین‌ها توسط معاونین امدادونجات استان‌ها و مدیران عامل جمعیت معرفی خواهند شد.

متانی خاطرنشان کرد: این جشنواره نه تنها فرصتی برای تقدیر از تلاش‌های نیروهای امدادونجات است، بلکه انگیزه‌بخش برای ارتقای توان عملیاتی و استمرار خدمات امدادی در سراسر کشور خواهد بود.

کد خبر 6607908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها