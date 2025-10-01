به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی، معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از برگزاری جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) ویژه تقدیر از برترینهای حوزه امدادونجات خبر داد و گفت: شاخصهای مشخص و سهمیهبندی استانها، معیاری برای معرفی پایگاهها و نیروهای برتر در حوزههای امدادونجات لجستیک و عملیات خواهد بود.
متانی، درباره جزئیات این جشنواره گفت: امسال ۱۰ شاخص تخصصی برای ارزیابی عملکرد استانها تعریف شده است. این شاخصها شامل توانمندیهای امدادونجات، لجستیک پایگاهها و عملکرد عملیاتی خواهد بود.
وی افزود: سهمیه استانها بر اساس میزان حادثهخیزی پایگاهها و فعالیتهای عملیاتی در طول سال تعیین میشود و برترینها توسط معاونین امدادونجات استانها و مدیران عامل جمعیت معرفی خواهند شد.
متانی خاطرنشان کرد: این جشنواره نه تنها فرصتی برای تقدیر از تلاشهای نیروهای امدادونجات است، بلکه انگیزهبخش برای ارتقای توان عملیاتی و استمرار خدمات امدادی در سراسر کشور خواهد بود.
